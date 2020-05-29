Bitlis Valisi Çağatay'dan PKK'lı teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerine ziyaret Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan İkizler Jandarma Karakol Komutanlığı personeline moral ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan İkizler Jandarma Karakol Komutanlığı personeline moral ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay, beraberinde Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara, Mutki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Musa Karatay ile İkizler Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Helikopterle karakola giden Çağatay ile beraberindeki heyeti, İkizler Jandarma Karakol Komutanı ve görevli personel karşıladı.

Bayramlarını kutladığı personelle bir süre sohbet eden Çağatay, daha sonra karakolun sorumluluk bölgesi hakkında bilgi aldı.

Karakol Komutanlığı Denetleme ve Ziyaret Defteri'ni imzalayan Çağatay, güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA