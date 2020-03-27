Bitlis'te özel siper koruyucu maske üretiliyor Bitlis'te özel siper koruyucu maske üretiliyor Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında Bilim Sanat Merkezinde siper koruyucu maske üretimine başlanıldı.

Bitlis'te özel siper koruyucu maske üretiliyor

BİTLİS - Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında Bilim Sanat Merkezinde siper koruyucu maske üretimine başlanıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen Korona virüs tedbirleri kapsamında Bitlis'te Siper Koruyucu Maske üretimi yapılıyor. Sanat merkezinde bulunan 3D yazıcılar tarafından çizimi yapılan maskeler daha sonra montajlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Özellikle doktorlar tarafından kullanılan maskeler üretilip bittikten sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında hastanelerde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek. Piyasada 50 ile 60 liraya satılan bu maskeler 2-3 lira gibi çok cüzi bir miktara mal ediliyor. Bilim Sanat Merkezindeki maske üretimini inceleyen Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Türkiye'nin başında dünyayı kasıp kavuran Korona virüs belasının olduğunu söyledi. Burada gazetecilere maske üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Korkmaz, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü dediğimiz bir bela var başımızda. Maalesef dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de yayılıyor. Ülke olarak ger türlü tedbir alındı. Bu bağlamda her kurum kendi üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüğümüz olarak ta biz bu aşamada koruyucu maskeler üretmeye çalıştık. Yine kimya atölyelerimizde dezenfekte malzemesi ve temizlik malzemeleri üretmeye çalışıyoruz. Bugünde Bilim Sanat Merkezimizde siper maske dediğimiz hekimlerin sürekli kullandıkları onların gözlerini ve ağızlarını her türlü koruyan maske üretimi yapıyorlar. Burada sağ olsun bilişim ve teknoloji öğretmenimiz iki makine ile günde 10-12 maske üretimi yapılıyor. Biz bu maskeleri ürettikten sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında hastanelerimizde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Arkadaşlarımızın emekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bilim Sanat Merkezi Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Volkan Kaya ise, bu maskelerin evlerinde 3D yazıların olanlarında üretebileceğini söyledi. Kaya, "Bu maskeleri üretmemizdeki amacımız özellikle sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmaktır. Şuan devletimiz belki zor durumda değil ama işler daha kötüleştiği zaman bunlar ileride daha da ihtiyaç olacaktır. Ürettiğimiz maske siper koruyucu adını verdiğiniz bir maskedir. Şuan piyasada 50-60 lira gibi bir fiyata satılmakta ama biz 2-3 liraya mal ediyoruz. Öncelikle 3 boyutlu yazıcılarımızda çizimini gerçekleştirdik. Çizim yaptığımız kısım maskede görüne alın tarafına gelen kısımdır. 3 boyutlu yazıcılarımız bu çizime göre üretip basıyorlar. Bastıktan sonra asetat ve lastikle montajını gerçekleştiriyoruz. Yazıcılarımız günlük 10 tane üretebiliyorlar. Çünkü basın süreleri uzun. Hedef olarak ta 200 tane üretim sağlık müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Fabrikalar bizim öğrendiğimiz kadarıyla yetiştirmekte zorluk çekiyorlar. Bu nedenle okullarımı veya kendi evinde 3 D yazıcısı olanlar üretebilirler" dedi.

Kaynak: İHA