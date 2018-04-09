Bitlis'te "Eski Vatan Gönül Coğrafyamız" Konferansı

Kredi Yurtlar Kurumu Bitlis İl Müdürlüğü tarafından "Eski vatan gönül coğrafyamız" konulu konferans düzenlendi.

Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen konferansa araştırmacı yazar Yavuz Bahadıroğlu, konuşmacı olarak katıldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ali İhsan Körpe, konferansın açılışında yaptığı knuşmada, kurumun genç bir aileden oluştuğunu söyledi.

Geleceği inşa ederken gençlerin yetişmesinde, kamu hizmeti adına önemli bir görev üstlendiklerini belirten Körpe, "Bu görevi hakkıyla yerine getiriyoruz. Gençlerin kendilerini iyi yetiştirmelerini, vatana millete faydalı bireyler olmalarını arzu ediyoruz. Böyle bir aile içinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

"Temellerine sahip çıkmayan nesillerin geleceği olmaz"

Bahadıroğlu da konferansta yapığı konuşmada, Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığını ve inşa dönemine girdiğini belirtti.

Tarihi serüvende mazlum milletlerin her daim yönünü Türkiye'ye döndürdüğünü ve Türkiye'nin bu misyonu üstlenmekten kaçmayacağını ifade eden Bahadıroğlu, "Gençler, tarih geri döneni yazmaz, vazgeçmeyin ve çalışın. Temellerine sahip çıkmayan nesillerin geleceği olmaz. Tarihi birlikte yazdık, gün birlik beraberlik günüdür." dedi.