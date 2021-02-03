Elektrik arızaları drone ile tespit ediliyor
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Elektrik arızaları drone ile tespit ediliyor

03.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:47

Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, yüksek gerilim hatlarındaki arızaları drone ile belirleyerek müdahale ediyor.

Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, yüksek gerilim hatlarındaki arızaları drone ile belirleyerek müdahale ediyor.

Kışın çetin geçtiği illerden Bitlis'te, VEDAŞ arıza ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgelerde meydana gelen elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için gece gündüz çalışan ekipler, yüksek gerilim hatlarındaki arızaları drone ile tespit ediyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelere paletli araçlarla giden, araçların giremediği yerlere de kilometrelerce yürüyerek ulaşan ekipler, zarar gören hatları onarıp vatandaşlara kesintisiz enerji vermeye çalışıyor.

VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ömer Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent sakinlerinin sıkıntı yaşamaması için ekiplerin sürekli hazır bekletildiğini söyledi.

Zorlu coğrafya nedeniyle kırsal bölgelerdeki yolların sürekli kapandığını belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"Yoğun kar ve fırtına nedeniyle yollar kapalı oluyor. Bu nedenle arızalara müdahalede zorlanıyorduk. Artık teknolojik aletleri kullanarak arızalara müdahale ediyoruz. Drone ile arızaların olduğu yerleri tespit ediyoruz. Paletli kar aracı ile arızanın olduğu yere kadar gidiyoruz. Bu şekilde arızaları daha kısa sürede giderip evlere enerji veriyoruz."

Elektrik arızaları drone ile tespit ediliyor
Elektrik arızaları drone ile tespit ediliyor
Elektrik arızaları drone ile tespit ediliyor
Elektrik arızaları drone ile tespit ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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