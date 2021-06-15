Bismil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bismil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi

Bismil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, dünyaya gelen bebekleri, güzel bir sürprizle karşılıyor.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, dünyaya gelen bebekleri, güzel bir sürprizle karşılıyor. Belediye ekipleri, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, ailelere 'Bebeğim Hoş Geldin Destek Paketi' hediye ediyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yapılan çalışma kapsamında Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye ekipleri, ilçesinde doğan bebekleri evlerinde ziyaret edilerek destek paketi ile Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in tebrik mesajını iletiliyor. Doğum sonrası yeni doğan bebeklere taşıma seti ve temel malzemelerinden oluşan hediyelerin verildiği projede destek paketi almak isteyen aileler Bismil Belediyesi web sitesi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabiliyor. Projenin ilçede 6 aylığa kadar olan bebekler için hazırlandığını ifade eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "Vatandaşlarımızın hayatlarının her evresinde yanlarında olan, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen bir belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Bu proje ile Bismilli ailelerimizin çocuklarını büyütme serüvenlerinin başlangıcında yanlarında olmak istedik. Pandemi döneminde de kurallar çerçevesinde dağıtımlar yapılıyor, ekiplerimiz, önce ailelerimizin sağlığını düşünerek, sosyal mesafe ve maske kuralı içinde, hanelerin içine girmeden ailelerimize hediye paketlerini, adres adres teslim ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

Bismil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi
Bismil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Tan Taşçı Selma Ergeç Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Yiğit Şardan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bismil Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere 'Bebeğim hoş geldin' hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:10:50. #1.14#

title