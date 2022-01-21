Bisikletli tacizci tutuklandı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR ve Bahçelievler'de bisikletle dolaşarak çocukları taciz ettiği öne sürülen Mecit G. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

14 yaşındaki B.B., 31 Aralık 2021 günü Bağcılar'da bisikletle dolaşan bir şüphelinin kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayla ilgili ifade veren mağdur B.B (14), "31 Aralık günü saat 17: 45 sıralarında okuldan eve dönerken minibüsten evin yukarısında indikten sonra yürümeye başladım. Bu esnada arkamdan biri seslendi. Dönüp baktığımda bisikletli bir kişinin seslendiğini gördüm. İlk olarak orada metro istasyonu olup olmadığını sordu. Kendisine tarif ettikten sonra işe gidip geldiğini, yeni evlendiğini, kadınları tanımadığını, kadınları gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Ardından da bakire olup olmadığımı, cinsel ilişkiye girmek isteyip istemediğimi sordu. Konunun farklı yerlere gittiğini söyleyip, yanından ayrılmak istedim. Ancak eli cebinde olan bisikletli şahıs kolumdan tutarak ayrılmama izin vermedi. Cep telefonumdan acil arama ile babamı aradım. Dalgınlığından istifade ederek kaçtım" diye konuştu.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mecit G'.yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri