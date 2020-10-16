Biseksüel ne demek? Biseksüel nedir? Bayrağı hangi renk? Sembolü nedir? Kimlere biseksüel denir?

Son zamanlarda yaşanan magazin gündemiyle birlikte artan biseksüellik kavramı merak konusu oldu. Peki biseksüellik ne demektir? Kişi biseksüel olduğunu nasıl anlar? Özellikleri nelerdir?

Hayatlarının belirli dönemlerinde her iki cinsiyetten kişilere karşı cinsel olarak ilgi duyan veya duygusal ilişki içine girme potansiyeli yaşayan kişileri biseksüel denir. Peki biseksüel nedir? Kimler biseksüel olur? Kişi biseksüel olduğunu nasıl anlar? Sembolü, bayrağı nedir?

BİSEKSÜEL NEDİR?

Biseksüel terimi her iki cinse de ilgisi olan bireyleri tanımlamak için kullanılır. Biseksüellik, eşcinsellik ve heteroseksüellik üç ana cinsel eğilim sınıflandırmasının başını çeker. Biseksüel bireyin her iki cinse karşı da eşit oranda cinsel ya da duygusal çekim beslemesi beklenemez. Biseksüel birey kadın ya da erkeğe değişen oranlarda ilgi gösterebilir. Biseksüellik yalnızca insanlara özgü değildir. Hayvanlar aleminde de görülür. 19. Yüzyılda ortaya çıkmıştır.

BİSEKSÜEL CİNSEL EĞİLİM, DAVRANIŞ VE KİMLİK

Biseksüellik hem kadın hem de erkeğe duyulan duygusal ve cinsel çekimdir. Amerikan Psikoloji Birliği bireyin yalnızca eşcinsel ya da heteroseksüel olmayabileceğini ve her iki cinse karşı da değişen oranlarda duygu besleyebileceğini açıklar.

Cinsel çekicilik ya da davranışların kimlikle örtüşmesi beklenemez. Bazı bireyler hiçbir cinsel tecrübesi olmadığı halde kendisini heteroseksüel, eşcinsel ya da biseksüel olarak tanımlayabilir. Ayrıca kendisini lezbiyen ya da gay olarak tanımlayan bireyler karşı cinsle cinsel ilişkiye girse dahi kendilerini biseksüel olarak tanımlamayabilir.

KİŞİ BİSEKSÜEL OLDUĞUNU NASIL DÜŞÜNÜR?

Cinsel kimliğin oluşması ve sağlamlaşması devam eden bir süreçtir. Bazı kişilere göre biseksüellik geçilen bir evredir. Aslında heteroseksüel olarak toplumsallaştığımız için kişi kendi eşcinselliğini kabullenmeden önce, her iki cinsiyete karşı da duygusal ve cinsel çekim hissettiğini ya da etkilendiğini düşünebilir. Bu aşama eşcinsel olduklarının farkına varmalarından önceki bir aşamadır. Oldukça uzun bir gay erkek veya lezbiyen kimlik sürecinin ardından kendilerini biseksüel olarak tanımlayan kişiler de mevcuttur. Biseksüellik, eşcinsellik ve heteroseksüellik gibi cinsel keşif sürecinde geçici bir basamak olabilir ya da uzun dönemli kalıcı bir kimlik de olabilir.

BİSEKSÜELLİĞİN ÖZELLİKLERİ VE NEDENLERİ NELERDİR?

• Biseksüellik eşcinsellikten daha yaygındır.

• Biseksüellik kadınlarda daha yaygındır. Ya da kadınlar daha kolay biseksüel olduklarını kabul etmektedir.

• Biseksüellerin çoğu toplumda reddedilme endişesiyle kimliğini gizlemeyi tercih etmektedir.

• Eşcinsellik sonrası biseksüel olan ya da biseksüellik sonrası eşcinsel şekilde hayatını devam ettiren çok sayıda kişi vardır. Biseksüellik bazen bir basamak olabilir.

• Biseksüel olmak, kadına ve erkeğe aynı oranda ilgi duyulacağı anlamına gelmez. Kadına da erkeğe de ilgi duyma potansiyeliniz olduğunu, ama ilgi duyduğunuz iki cinsiyetten birinin daha üstün arzu uyandırabileceğini gösterebilir.

BİSEKSÜELLİK TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Biseksüellik ya da eşcinsellik bir hastalık değildir. Çünkü cinsel yönelim bir zihinsel hastalık olarak adlandırılamaz. Günümüzde halen bazı toplumlar ya da aileler eşcinsellik veyabiseksüelliği çok ağır bir ruhsal hastalık olarak görmekte ve tedavi arayışına girmektedir. Eşcinselliğin tedavisi olarak sunulan uygulamalar mevcuttur ancak bu tedaviler gerçekten eşcinsel ya da biseksüel yönelimi olan kişilerde ciddi depresyon, yoğun kaygı, özgüven kaybı hatta intihar eğilimlerine kadar yol açabilmektedir. Eşcinselliğin veya biseksüelliğin bir hastalık olduğu yaklaşımı 40 yıl önce terk edilmiştir. Kişi cinsel kimliğiyle ilgili yoğun bir karmaşa ya da cinsel yönelim kararsızlıkları yaşıyorsa, terapi ancak bu durumda destekleyici ve yol gösterici olabilir. Burada önemli olan, kişinin bu karmaşayı, toplum ve aile baskısından dolayı mı yoksa gerçekten bir seçim yapamamaktan dolayı mı yaşayıp yaşamadığı sorusudur. Terapide bu karmaşanın asıl nedeni bulunmalı, kişinin aile ya da toplumsal baskı olmadan ne istediği, neyin gerçekten onda arzu ya da çekim yarattığı ortaya çıkarılmalıdır.