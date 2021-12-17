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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde Metin Masat (59), birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, intihar girişiminde bulundu.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - MERSİN'in Akdeniz ilçesinde Metin Masat (59), birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, intihar girişiminde bulundu. Kendisini de başından vuran Masat, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz ilçesi Çankaya 40704 Sokak'ta, saat 08.00 sıralarında silah seslerinin duyulması ile çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silah seslerinin geldiği noktaya gidenler ise Metin Masat ile Feriha Temiz'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Temiz'in hayatını kaybettiğini, Masat'ın ise başından ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Masat, ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Temiz'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Masat'ın, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'e ateş ettikten sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihara kalkıştı

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Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

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