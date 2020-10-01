Son dakika haberleri! Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika haberleri! Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

01.10.2020 02:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 02:45

Gelen son dakika haberlerine göre Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü Konya'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

KONYA - Konya'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak'ta bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Bozdağ (26), 2 ay önce Muradiye K. ile tuttukları evde birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 20 gün önce Bozdağ ile Muradiye K. tartıştı ve ayrıldı. Muradiye K. şikayetçi olarak koruma tedbiri aldırdı. Bugün akşam saatlerinde annesi ve kız kardeşi ile eve gelen ve eşyalarını topladığı iddia edilen Muradiye K. ile Yunus Bozdağ arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek apartmanın önünde devam ettiği sırada Muradiye K. yanındaki bıçakla Yunus Bozdağ'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yunus Bozdağ olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bozdağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Muradiye K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberleri! Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberleri! Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberleri! Birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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