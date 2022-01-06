Birileri Kazakistan'da gerilimi tırmandırmak mı istiyor? Eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü - Haberler
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Birileri Kazakistan'da gerilimi tırmandırmak mı istiyor? Eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Kazakistan'da akaryakıt zamlarını protesto için sokağa inen göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümetin istifası ve alınan tedbirler ülkede suların durulmasını sağlamaya yetmezken, bölgeden gelen görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, provokatörlerin eylemcilere silah dağıttığı anlar yer aldı.

Akaryakıt zamları sonrası halkın sokağa çıkmasıyla savaş alanına dönen Kazakistan'da hükümetin istifası da ülke genelinde ilan edilen OHAL de tansiyonu düşürmeye yetmedi.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Ülke genelindeki olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 400'den fazla kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Birileri Kazakistan'da gerilimi tırmandırmak mı istiyor? Eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü

Protestolar sırasında kaydedilen bir görüntü ise gelecekte ülkenin karşılaşabileceği tehlikeyi gözler önüne serdi. Karışıklıktan faydalanan yabancı provokatörlerin, eylemcilere silah dağıttı anlara ilişkin video, sosyal medyada gündem yaratırken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, görüntülerin ardından kurmaylarına provokatörlere karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Birileri Kazakistan'da gerilimi tırmandırmak mı istiyor? Eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü

Görüntüde, protestocuların bir noktaya doğru koştuğu ve burada bulunan silahları aldığı görülüyor. Protestocuların silahları alırken adeta birbiriyle yarıştığı anlar dikkat çekti. Görüntünün ardından "Kazakistan'da gerilim tırmandırılmak isteniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Birileri Kazakistan'da gerilimi tırmandırmak mı istiyor? Eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (3)
bekir yapici:gayet basit bu gibi olaylarin arkasinda ya rusya ya abd vardir 75-80 li yillarda ayni sekilde abd ve rusya bizim halkimizi catistirmisti ayrica 15 temmuz hain kalkismasini tezgahlayanda abd ve icerdeki isbirlikcileriydi ortadogu ülkelerini isbirlikcileriyle karistirilmasida yine bunlarin ve israilin oyunudur kafasini kullanamayan doldurusa gelen cephelesen kendi soydasina dindasina düsman olan yakin tarihte ortadoguda olanlari göremeyen halkin sonu aynen suriye libya irak afganistan gibi olur. Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
o zen:İnstagram ı kapatın. Ülke huzura erer. İç savaşın en önemli silahı instagram dır. İki tarafa da farklı içerikleri göstererek tansiyon yükseltir. Eskiden ajanlar yapardı bu işleri şimdi teknoloji ile uygulamalar yapıyor Cevap Yaz 8 20 Yayından Kaldır
kzbn ktrncı:Yeni kurulan TÜRK BİRİLİĞNİ baltalamak amaçlı batının , desteğiyle oluşturulan bu kaos yine batının ve Rusya nın ülkeyi istila etmesiyle son bulacaktır tıpkı Irak Afganistan Mısırda olduğu bibi... DEVLETİNİZE sahip çıkın, çünkü batı hiçbir zaman adil olmamıştır!!! Cevap Yaz 15 43 Yayından Kaldır
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