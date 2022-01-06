Birileri Kazakistan'da gerilimi tırmandırmak mı istiyor? Eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü

Akaryakıt zamları sonrası halkın sokağa çıkmasıyla savaş alanına dönen Kazakistan'da hükümetin istifası da ülke genelinde ilan edilen OHAL de tansiyonu düşürmeye yetmedi.

GÖSTERİLERDE ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Ülke genelindeki olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 400'den fazla kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

EYLEMCİLERE SİLAH DAĞITILDIĞI ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Protestolar sırasında kaydedilen bir görüntü ise gelecekte ülkenin karşılaşabileceği tehlikeyi gözler önüne serdi. Karışıklıktan faydalanan yabancı provokatörlerin, eylemcilere silah dağıttı anlara ilişkin video, sosyal medyada gündem yaratırken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, görüntülerin ardından kurmaylarına provokatörlere karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

"KAZAKİSTAN'DA GERİLİM TIRMANDIRILMAK İSTENİYOR"

Görüntüde, protestocuların bir noktaya doğru koştuğu ve burada bulunan silahları aldığı görülüyor. Protestocuların silahları alırken adeta birbiriyle yarıştığı anlar dikkat çekti. Görüntünün ardından "Kazakistan'da gerilim tırmandırılmak isteniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

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