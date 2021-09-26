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Birecik Kültür ve Lezzet Festivali başladı

AA / Salih Darıcı - Haberler | Güncel
Birecik Kültür ve Lezzet Festivali başladı

Şanlıurfa'nin Birecik ilçesinde Kültür ve Lezzet Festivali başladı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nin Birecik ilçesinde Kültür ve Lezzet Festivali başladı.

Birecik Kaymakamlığı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ve Birecik Yerel Eylem Grubu (BİR-YEG) tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen festivalde, ilçede yetiştirilen sebze ve meyvelerden yapılan yöresel lezzetler tanıtıldı.

Festivalde Birecik patlıcanı, kuru bakliyat, salça, pul biber, haşhaş kebabı, fıstık ve bir çok yöresel ürün sergilendi.

Festivalin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Birecik Yerel Eylem Grubu Koordinatörü Hüseyin Sirhan Gökdoğan, eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi, TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim, stantları gezerek sergilenen lezzetlerin tadına baktı.

Üç gün devam edecek festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

AA / Salih Darıcı - Son Dakika Haberleri
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