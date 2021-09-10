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Birds of Paradise Filmi

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Birds of Paradise Filmi

Birds of Paradise filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Birds of Paradise filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Birds of Paradise, Fransa’da prestijli bir bale okulunun burs programına kabul edilen, yetenekli bir balerin olan Kate Sanders’ın hikayesini konu ediyor. Hevesli bir balerin olan Kate, uluslararası üne sahip olan bale okuluna geldiğinde kendisini beklenmedik durumların içinde bulur. Kate'in kendisine olan güveni, yakın zamanda dans partneri olan kardeşini kaybeden gizemli bir dansçı olan Marine Durand tarafından sınanır. Birbirlerinin en büyük rakibi olan Kate ve Marine, okulun büyük ödülü olan Opéra National de Paris’e katılmak için yapılacak sözleşmeyi kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaparken kendilerini büyük bir sınavın içinde bulurlar.

Yönetmen: Sarah Adina Smith

Senaryo: Sarah Adina Smith, A.K. Small

Oyuncular: Jacqueline Bisset, Diana Silvers, Caroline Goodall, Kristine Froseth, Nassim Lyes, Roger Barclay, Stav Strashko, Jeremy Wheeler, Eva Lomby, Daniel Camargo, Alice Dardenne, Solomon Golding, Osiel Gouneo, Balázs Veres

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Birds of Paradise

Yapımcı Firma: Amazon Studios

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Amazon Prime

Vizyon Tarihi: 24.09.2021

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