Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü

İlk olarak ABD'de daha sonra Romanya ve Almanya'da görülen gizemli metal sütunun Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı.

Başta medya olmak üzere, bütün dünyanın "Uzaylılar mı dikiyor?" sorusunu yönelttiği gizemli metal sütunun, televizyon yayıncısı Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıktı.

KOMEDİ ŞOVUNUN BİR PARÇASIYMIŞ

Konuyla ilgili yayınlanan "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, Netflix komedi şovunun bir parçası olarak dünyanın çeşitli yerlerine monolitler dikildiği belirtildi. Metal sütunlar önce ABD, ardından Wight Adası, Almanya, Romanya gibi yerlerde görülmüş ve kısa süre sonra kaybolmuştu.