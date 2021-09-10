Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru ne zaman başlayacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin adı değişti. Yeni adı Kıbrıs Zafere Doğru olan dizinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Diziseverler Bir Zamanlar Kıbrıs diğer adıyla Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ne zaman başlayacak aratmaya başladılar. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru ne zaman başlayacak? Kıbrıs Zafere Doğru konusu nedir? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler? Kıbrıs Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler?

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimleri buluşturan dizinin adında değişikliğe gidildiği görüldü. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman? Kıbrıs Zafere Doğru ne zaman başlayacak? Kıbrıs Zafere Doğru konusu nedir? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kimler? Kıbrıs Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ SEZON NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarda geçtiğimiz sezon her perşembe yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizinin adı değişti. Fakat dizide bir değişiklik daha yaşanacak. Dizi gün değiştirecek.

Uzun zamandır beklenen Barbaroslar dizisinin yayın tarihini açıklayan TRT 1 dizinin perşembe günü yayınlanacağını duyurdu. Böylelikle Bir Zamanlar Kıbrıs'ın gününün değişmiş olduğu görüldü.

YENİ İSMİ KIBRIS ZAFERE DOĞRU

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu.

Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'nin ekranlara geleceği yeni sezonda, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta başladı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NEDİR?

Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile ekrana yansıyacağı yeni sezonda; Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi anlatılacak.

Öte yandan oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi de ekranlara getirilecek.

"KIBRIS ZAFERE DOĞRU" YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak.

Merakla beklenen dizinin kadrosuna genç oyuncu Mehmet Aykaç ''Erdil'', Tekin Temel ''Ali Rıza Vuruşkan'', Musab Ekici ''Kurtcebe'' ve Metin Büktel ''Gazeteci'' rolüyle dahil oldu.