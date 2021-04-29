Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın biyograifisi!
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Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın biyograifisi!

Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın biyograifisi!
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Samson karakteri dikkatleri çekti. Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın mesleği nedir? Tayanç Ayaydın hayatı ve biyograifisi nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Samson karakteri dikkatleri çekti. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın mesleği nedir? Tayanç Ayaydın hayatı ve biyograifisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR KIBRIS SAMSON KİMDİR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Samson karakterini Tayanç Ayaydın canlandırmaktadır. Samson karakteri şu şekilde anlatılmaktadır: Ben Nikos Samson. Ünivformam yok, rütbemde. Ünvanı başkalarından beklemeyen, bunun için maaş beklemeyen, Antik Yunan'daki atalarım gibi gerçek gönüllü bir askerim. Yaşım kadar Türk öldürdüm. Sevdiğim kadını ve toprağımı benden almaya çalıştılar. Kıbrıs tarihinde hiç Yunan olmadı ki diyorlar. Sen ne istiyorsun? Çok basit. Tarihin hatasını onu yeniden yazarak düzeltebiliriz. Kansız tarih yazılmmıştır. Dün İngiliz, bugün Türk, yarın Rum... Kıbrıs'ın Yunan olması için kimin kanı dökülmesi gerekiyorsa onunkini dökmeye hazırım. Sonra da bu adanın Cumhurbaşkanı olaraksizi selamlayacağım.

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tayanç Ayaydın Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır.

2009 yılıda Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 9 Şubat 2016 da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisi oyuncuları arasında yer aldı ve dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırdı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar Kıbrıs her perşembe TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Peki ama Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir, kaç yaşında, evli mi çocuğu var mı, nereli?

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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