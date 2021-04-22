Bir Zamanlar Kıbrıs Rauf Denktaş kimdir, gerçek adı ne? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle 1 Nisan Perşembe günü ekrana geldi. Birçok izleyici Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncularını merak ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş karakteri dikkatleri çekti. Bir Zamanlar Kıbrıs Rauf Denktaş kimdir, gerçek adı ne? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Devrim Saltoğlu mesleği nedir? Devrim Saltoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle 1 Nisan Perşembe günü ekrana geldi. Birçok izleyici Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncularını merak ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş karakteri dikkatleri çekti. Bir Zamanlar Kıbrıs Rauf Denktaş kimdir, gerçek adı ne? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Devrim Saltoğlu mesleği nedir? Devrim Saltoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR KIBRIS RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş karakterini Devrim Saltoğlu canlandırmaktadır. Rauf Denktaş karakteri şu şekilde anlatılmaktadır: Ben Rauf Raif Denktaş… Düne kadar Kıbrıs halkı yardımcısıydım. Şimdinin Kıbrıs Türk Cemiyet başkanı. Dün Rum vatandaşların Noel Bayramıydı. Yarın Yılbaşı. Tüm insanların dileği yeni yılın kendilerine mutluluk getirmesiydi. Peki ya bize ölüm kalım mücadelesi veren Kıbrıs Türküne öndeki yıllar neler getirecek bilmiyoruz. Bir mücadele içindeyiz, var olmakla yok olmak arasındaki ince çizgideyiz. Bizi birbirimizden, ailemizden, sevdiklerimizden sevdalılarımızdan ayıran Kanlı Noel Gecesinden beri ince bir çizgideyiz.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu (d. 30 Haziran 1973, Trabzon), Türk oyuncudur.

Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur.

Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurmuştur. " Salt Tiyatro Stüdyosu adlı bir de oyunculuk okulu vardır. Aşkyuvarlar" isimli bir de Roman çalışması vardır.

Sahip olduğu ödüller;

• V. Lions Tiyatro Ödülleri : "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" . Agır Roman (oyun) - 2005

Rol aldığı tiyatro oyunları;

• Deli

• Ağır Roman (oyun)

• Şaşkın Aşıklar

• Medya Medya Nereye

• Misafir

• Hâkimiyet-i Milliye Aşevi

• Bir Kış masalı

• Kulaktan Kulağa

• Billur Köşk Masalı

• Son

• Lefty' i Beklerken

• Yeşil Gece

• Ah Şu Gençler

• Kral Üşümesi

Filmografisi;

• Bir Zamanlar Kıbrıs 2021-: Rauf Denktaş

• Güvercin 2019: Celil

• Bedel 2015 : Ferhat

• Yağmur: Kıyamet Çiçeği 2014 : Trabzonspor Taraftar Lideri Ahmet

• Osmanlı'da Derin Devlet 2013 : Patrona Halil

• Kızım Nerede 2011 : Ozan

• Korku 2011 : Mehmet Akif Ersoy

• Kirli Oyunlar 2011 : Abdulaziz

• İhanet 2010:

• Kapadokya Düşleri 2009 :

• Goncakaranfil : 2008 Zehir Osman

• Sıla : 2006 Cihan

• Keloğlan Kara Prens'e Karşı : 2005 Biricik Şefi

• Kayıt Dışı : 2005 Ekrem Kuzu

• Melekler Adası : 2004 Alp

• Asmalı Konak - Hayat : 2003 Seyhan Karadağ

• Asmalı Konak : 2002 Seyhan Karadağ

• 90-60-90 : 2001 Sedat

• Üvey Baba 2000

Rol aldığı diziler;

• Bir Zamanlar Kıbrıs (Rauf Denktaş)

• Güvercin (Celil)

• Üvey Baba

• Asmalı Konak - Seyhan Karadağ

• Melekler Adası - Alp

• Sıla

• Parmaklıklar Ardında - Mehmet

• Gonca Karanfil

• Kapadokya Düşleri