Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi. Dizinin son fragmanını izleyen seyirciler, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Züleyha diziden mi çıkacak, vuruluyor mu? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ? HİLAL ALTINBİLEK DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan yeni fragmanında Züleyha'nın vurulduğu görülüyor. Bunun ardından izleyiciler Züleyha diziden mi çıkacak? Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek diziden mi çıkacak, neden çıkıyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama geldi. Bugün yeni bölümü ile birlikte Hilal Altınbilek diziden çıkacak mı? Züleyha ölecek mi? hep birlikte öğreneceğiz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA KİMDİR?

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

Hilal Altınbilek 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve kova burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @hilalaltinbilek, Twitter'da ise @altinbilekhilal kullanıcı adıyla yer almaktadır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ya Züleyha'ya bir şey olursa?"

Abdülkadir'in tehditleri Lütfiye'yi yıldırmıyor

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

Fikret ve Betül nişanlanıyor

Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

Vahap ve Abdülkadir'in oyunu ortaya çıkıyor

Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

Züleyha'yı bekleyen büyük tehlike!

Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet