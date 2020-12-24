Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz'ın kaza yapması ve onu Demir ile Züleyha'nın kurtarması çok konuşuluyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz'ın kaza yapması ve onu Demir ile Züleyha'nın kurtarması çok konuşuluyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziden ayrıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLÜYOR MU?

Uğur Güneş'in geçen hafta Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ettiği iddia edilmişti. Bir Zamanlar Çukurova her perşembe ATV'de yayınlanıyor. Dizide karakterlerden biri olan Yılmaz ve Züleyha herkesi arkasında bırakarak öfke ve hayal kırıklığı ile yola çıkıyor. Uğur Güneş'in veda haberi sonrası yeni bölümde kaza sahnesi sonrası Yılmaz'ın öleceği belirtildi. Dizinin bu akşamki bölümünde Yılmaz ve Züleyha mutludur fakat Yılmaz ve Züleyha'nın bindiği araba uçuruma yuvarlanınca oyuncuların dizideki akıbeti merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ölüyor mu? Uğur Güneş diziden ayrılacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz'ın öldüğü iddia ediliyor. Fakat bu akşam yayınlanacak olan bölümde Yılmaz ve Züleyha Çukurova'dan kaçarken bindikleri araba ile uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Arabanın uçurumdan yuvarlanması sonucu Züleyha'nın kurtulacağı Yılmaz'ın öleceği iddia edildi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

"Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana..."

KADERİN ÇUKUROVA'DAKİ HİKÂYESİ HENÜZ BİTMEDİ

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!

DEMİR VE YILMAZ HELALLEŞİYOR!

Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!

FİKRET'İN ELİNDEKİ YILMAZ DOSYALARI NE OLACAK?

Tüm bu hengame içinde, Fikret hem Müjgan'a ihtiyaç duyduğu yakınlığı gösterecektir, hem de Yılmaz'ın mülkleri ile ilgili görüşmelerine devam edecektir. Fikret'in hastane ziyaretinde ise şehrin yeni doktoru kendisini beklemektedir!