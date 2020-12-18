Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi

18.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:48

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin Adana şivesi takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu için Instagram'da birçok destek paylaşımı yapıldı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam 77. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final sahnesine Yılmaz'ın kaza sahnesi damga vururken Saniye'nin Adana şivesiyle konuştuğu sahne herkesin dikkatini çekti.

"YEMİN İÇİYORUM KAŞINIYOR"

Saniye, konağa gelerek hüküm kurmaya çalışan ve hayatını kaybeden Hünkar Hanım'ın serasında zaman geçiren Sevda Hanım'dan hesap sordu. Adana şivesiyle konuşan Saniye'nin "Kaşınıyor ya yemin içiyorum kaşınıyor" dediği replik sosyal medyada gündem oldu. Saniye karakterini oynayan Selin Yeninci de sevenlerinden gelen destek mesajlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi

Öte yandan Saniye'nin Sevda'ya sinir olduğu için seraya arabayla girerek yıkması da izleyicileri şaşkına çevirdi.

İşte Selin Yeninci için yapılan bazı paylaşımlar...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi
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