Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Melike İpek Yalova diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Müjgan rolünü canlandıran oyuncu Melike İpek Yalova dizinin 98. bölümünde senaryo gereği ölüyor. Peki, Melike İpek Yalova neden diziden çıkıyor? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Melike İpek Yalova diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanını izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında?

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 27 Mayıs Perşembe (bu akşam) 98. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Müjgan rolünü canlandıran oyuncu Melike İpek Yalova dizinin 98. bölümünde senaryo gereği ölüyor. Peki, Melike İpek Yalova neden diziden çıkıyor? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova Melike İpek Yalova diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanını izle!Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN ÖLÜYOR MU?

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Demir Londra'da Züleyha'yı arıyor!

Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!

Sevda ve Züleyha'nın sırrı ortaya mı çıkıyor!

Sevda ne kadar uğraşsa da Züleyha'nın nereye gittiğini öğrenemez! Ama, ikisinin sırrı ortaya çıkmak üzeredir! Konağın penceresinden atılan bir taşla gelen bir not, Sevda'nın dünyasını başına yıkar! O taşla birlikte, hepsi kendilerini bambaşka bir olay zincirinde bulacaklardır!

Şermin'e hayatının en büyük sürprizi geliyor!

Müjgan'ın vefat haberiyle sarsılan Şermin, yine de Ümit ve Sevda arasındaki bağlantının peşini bırakmayacaktır. Konakta yaptığı araştırma ile tüm delillere ulaşır. Ama sonrasında gelişen olaylar, bilgilerini kullanmasına bir süre daha engel olacaktır! Kızı Betül büyük bir sürpriz yaparak Adana'ya gelmiştir! Üstelik, büyük planları vardır!

Hanımağa döndü!

Uzun süredir evden uzak olan Saniye de geri döner! Artık, Gaffur'un kahyalık günleri sona erecektir. Üstelik, Saniye'nin kızgınlığı da geçmemiştir! Daha cezası bitmemiştir! Ancak, çiftlikte olan biten, onların hayatını da etkileyecektir!

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitti ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirdi. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol aldı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!