Yüzde 10 yaşama şansı verilen Almina 88 gün sonra yoğun bakımdan çıktı! Kalbi durmuş, akciğerine 3 tüp takılmıştı

Muğla'da otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Almina Çakmak (15), doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği 88 günlük yoğun bakım sürecinin ardından çocuk servisine çıkarıldı. Yoğun bakımda kalbi duran, akciğerlerine 3 tüp takılan, ödem ve kanamalarla mücadele eden Almina, şu an kendi başına nefes alıp yemek yiyebiliyor. Henüz konuşamayan ve yürüyemeyen Almina'nın tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

YAĞIŞTA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE AĞIR YARALANDI

Kaza, 27 Mayıs'ta Menteşe ilçesi Devetaşı mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Almina Çakmak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Almina, kazadan yaklaşık 20 saat sonra entübe halde çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların yaşama şansını yüzde 10 olarak değerlendirdiği Almina, burada tedaviye alındı.

88 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Almina'nın yoğun bakımda kaldığı 88 gün boyunca kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle 3 tüp takılan Almina, vücudunda oluşan ödem ve kanamalarla da mücadele etti. Sol kolu ve ayağından ameliyat edilen Almina, uzun süre solunum cihazına bağlı kaldı. Kendi başına nefes alabilmesini sağlamak amacıyla trakeostomi açıldı. Yoğun bakımda geçirdiği 88 günün ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler görülen Almina, yaklaşık 3,5 ay süren tedavisinin ardından çocuk servisine çıkarıldı. Yaklaşık 12 gündür serviste tedavisi devam eden Almina, henüz konuşamıyor ve yürüyemiyor ancak kendi başına nefes alabiliyor, yemek yiyip içebiliyor. Almina'nın tedavisi ve rehabilitasyon süreci sürüyor.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDIK

Kızının tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmadığını dile getiren baba Celal Çakmak, "Bana bir telefon geldi. Kızımın kaza yaptığı ve durumunun ağır olduğu söylendi. Biz de hastaneye geldik. Tam 20 saat sonra çocuk yoğun bakımına entübe şekilde alındı. 88 gün hayat mücadelesi verdi. Bu 88 gün içerisinde kalbi durdu, akciğerlerine 3 tüp takıldı. Ödem ve kanamalar oldu. Sol ayak ve sol kolundan ameliyat oldu. Entübe edildi, daha sonra boğazına trakeostomi takıldı. Yaşadığımız zorlu sürecin ardından kızımın yoğun bakımdan çıkması bizler için büyük bir mutluluk oldu. Çok şükürler olsun, onlardan kurtulduk ve yaşam mücadelesini kazandık. Hep birlikte dualarımız kabul oldu. Şu an toplam 118 gündür tedavilerimiz devam ediyor. Fizik tedavi iyi gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun. Allah kimseye böyle dert ve tasa vermesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı