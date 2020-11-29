Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı

29.11.2020 21:24 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:41

Bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, Kapadokya'ya tatile gitti. İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın tatil kaçamağını, Aydoğan'ın polar sweatshirt'ü ele verdi.

AYNI POLARLA POZ VERDİLER

Önce Gurur Aydoğan'ın Kapadokya'da fotoğraf paylaşmasının ardından Hilal Altınbilek de aynı polarla verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Bu detay, çiftin takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı yeni aşkını ortaya çıkardı

"YAKIN ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

Altınbilek'in tatil bitiminde dizi çekimleri için Adana'ya gittiği öğrenildi. Gurur Aydoğan geçtiğimiz günlerde aşk iddialarıyla ilgili "Hilal yakın arkadaşım, İstanbul'a geldiğinde tabii ki görüşüyoruz" yorumunu yapmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı yeni aşkını ortaya çıkardı

KEREM ALIŞIK'LA DA ADI ANILMIŞTI

Güzel oyuncunun adı daha önce de rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılmıştı. Alışık ise aşk iddialarını reddetmişti. Usta oyuncu, "Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin. Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor. Halbuki biraz anlayıp dinlemeye çalışılsa biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği. Ama bu durumda sabırla dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle. Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız. Hepsi bu" demişti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı yeni aşkını ortaya çıkardı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı yeni aşkını ortaya çıkardı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı yeni aşkını ortaya çıkardı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı yeni aşkını ortaya çıkardı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı
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