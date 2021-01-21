Bir Zamanlar Çukurova 'Demir Yaman' kimdir? Murat Ünalmış kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Demir Yaman kimdir, gerçek adı nedir? Murat Ünalmış kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Demir Yaman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Demir Yaman (Murat Ünalmış) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman (Murat Ünalmış) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR YAMAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterini "Murat Ünalmış" canlandırmaktadır.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış (d. 23 Nisan 1981, Kayseri, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Filmler:

New York'ta Beş Minare - 2010 (Ülkücü Reisi)

Güneşi Gördüm - 2009 (Mamo)

Gecenin Kanatları - 2009 (Yusuf)

Celal Oğlan

Dizileri:

Bir Zamanlar Çukurova - 2018- (Demir Yaman)

Deli Gönül - 2017 (Mehmet Kadir Ölçek)

Sevda Kuşun Kanadında - 2016 (Arif Ünlü)

Seddülbahir 32 Saat - 2016 (Mahmut Sabri)

İnadına Yaşamak - 2013 (Ali)

Babalar ve Evlatları - 2012

Yer Gök Aşk - 2010 (Yusuf Hancıoğlu)

Kasaba

Rüzgâr

Sır Gibi

Şöhret

Üç Kadın

Deli Duran

Sınırlı Aşk

Kurşun Yarası - 2003