Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden ayrılıyor mu? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir karakterinin diziden ayrılacağı öğrenildi. Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağını öğrenen dizinin hayranları Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden ayrılıyor mu? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? diye aratmaya başladılar. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden ayrılıyor mu? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Murat Ünalmış neden diziden ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova Demir ölecek mi? Murat Ünalmış kimdir? Murat Ünalmış kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir karakterinin diziden ayrılacağı öğrenildi. Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağını öğrenen dizinin hayranları Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden ayrılıyor mu? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? diye aratmaya başladılar. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Demir diziden ayrılıyor mu? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Murat Ünalmış neden diziden ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova Demir ölecek mi? Murat Ünalmış kimdir? Murat Ünalmış kaç yaşında, nereli? Murat Ünalmış hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sezon finalinde Demir karakteri ölerek diziye veda edecek. Böylece Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı öğrenilmiş oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ümit oyununu sürdürmeye kararlı;

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

Fikret bir kez daha Demir'e dost elini uzatıyor;

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

Savcı, Demir'in peşinde! Eşkıya konakta!;

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır! Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış (d. 23 Nisan 1981, Kayseri, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Filmler

• New York'ta Beş Minare - 2010 (Ülkücü Reisi)

• Güneşi Gördüm - 2009 (Mamo)

• Gecenin Kanatları - 2009 (Yusuf)

• Celal Oğlan

Dizileri

• Bir Zamanlar Çukurova - 2018- (Demir Yaman)

• Deli Gönül - 2017 (Mehmet Kadir Ölçek)

• Sevda Kuşun Kanadında - 2016 (Arif Ünlü)

• Seddülbahir 32 Saat - 2016 (Mahmut Sabri)

• İnadına Yaşamak - 2013 (Ali)

• Babalar ve Evlatları - 2012

• Yer Gök Aşk - 2010 (Yusuf Hancıoğlu)

• Kasaba

• Rüzgâr

• Sır Gibi

• Şöhret

• Üç Kadın

• Deli Duran

• Sınırlı Aşk

• Kurşun Yarası - 2003