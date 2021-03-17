Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova son (88) bölüm izle

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA88. BÖLÜM FULL İZLE!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında 87. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 87. bölümün ardından şimdi de Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 87. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır. Sevda ise ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiğine çok üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı ile daha fazla İstanbul'da kalmadan Adana'ya dönerler. Döner dönmez de Züleyha'yı acilen şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.

Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştır. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamaz!

Akşam olup Züleyha eve dönmeyince, Saniye ve Sevda korkmaya başlar. Şermin'in de dahil olmasıyla, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'i bulmaya çalışırken, Sevda ve Saniye Fekeli'den yardım isteyecektir. Şermin, Demir'i ararken, çok önemli başka bir bilgiye ulaşır. Tüm Adanalılar da, çevre illere kadar her yerde, her taşın altında her köşede hanımağalarını aramaya başlar. Ancak Züleyha'dan da arabasından da tek bir iz yoktur! Tüm bunlar olup biterken, Demir ve Ümit Çukurova'ya dönerler! Bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşer.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 87. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 87. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 86. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar! Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır! Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir! O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.

Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur. Hastanede de Ümit, Müjgan ile olan gerginliği sona erdirmek için harekete geçer ve zeytin dalı uzatır. Müjgan da onunla dost olabilmek için adım atar. Ama iki kadın da henüz birbirlerinin Fikret ile ilişkisinin boyutunu bilmiyordur!

Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder. Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur!