Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Bir Zamanlar Çukurova son (81) bölüm full izle!

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Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 81. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında bu akşam 81. bölümüyle yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.

Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır. Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar'ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar'ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar'ın değerli takılarını hediye eder. Ardından da işlere girişir. Hünkar'ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir. Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir. Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!

Demir, Züleyha ve Sevda şehir kulübünde Sanayi Odası Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne gider. Demir, özel davet sebebiyle kapıdan geri çevrilen Ümit'i fark edince yanına gider ve onu da kendi misafiri olarak içeri aldırır. Ümit'in kim olduğu merak konusudur. Fikret ise, Demir'den gözünü ayırmaz. Daha sonra da mezarlığa Adnan Yaman'ın mezarına gidecektir. Fikret'in Fekeli'ye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukurova'da sular durulmuyor. Dizide her an yaşanan yeni gelişmeler izleyicileri ekranları başına adeta kilitleniyor.

Yamanların hanım ağası Hünkar Yaman bir cinayete kurban gitti. Demir ile ayrılmanın eşiğinden dönen ve hatta duruşmaya giderken Yılmaz'ın kaza yaptığını görüp mahkemeye gidemeyen Züleyha, Hünkar Yaman'ın ölümünden sonra konağın yeni hanım ağası olma yolunda ilerliyor. Her ne kadar inkar etseler de Fikret Fekeli ve Yılmaz'ın karısı Doktor Müjgan arasında kıvılcımları başlayan aşk alevleniyor. Diziye yeni dahil olan Ümit ise güzelliğiyle herkesin dikkatini çekiyor, Özellikle de Demir Yaman'ın.

Fikret Fekeli'nin neden Çukurova'ya geldiği ve kim olduğu da netleşmeye başladı. Oldukça iyilik sever biri gibi görülen Fikret Fekeli'nin her adımı aslında yaptığı planın bir parçası. Annesinin intikamını almak için Çukurova'ya geldiği öğrenilen Fikret Fekeli'nin annesinin neden yatağa mahkum bir hasta olduğu da merak konusu. Demir Yaman'ın babası Adnan Yaman'ın Fikret'in annesine ne yaptığı merak ediliyor. Fikret'in Demir Yaman'dan nasıl intikam alacağı, aklındaki planın ne olduğu da izleyenlerin aklındaki sorular arasında.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hayranları 80. bölümün ardından bir sonraki hafta yayınlanacak olan 81. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek adına 81. bölüm fragmanını aramaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları kimdir?