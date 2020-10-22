Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?
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Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?

22.10.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:36
Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 69. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam 22 Ekim Perşembe ekranlara gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

PATLAYAN SİLAH SESİ NEREDEN GELDİ?

Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu! Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti. Konaktaki tüm arabalar hastaneye uçarak gitti ve dakikaların yıllara döndüğü bir bekleyiş başladı!

ÇUKUROVA'DA BİR AŞK DAHA MI YEŞERİYOR?

Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.

Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?

HASTANEDEKİ UZUN VE GERGİN BEKLEYİŞ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Herkes yine gergin bir bekleyiş ile hastanede bir arada iken, önce Hünkar ve Demir arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak Hünkar'ın artık Yılmaz ve Züleyha'yı da anlıyor ve haklı buluyor olduğu gerçeği tüm yaşananların içinde bir kenarda durmaya devam etti. Müjgan, ne doktor olarak ne Yılmaz'ın eşi olarak, bekleyenlerin arasında duramadı. Hastanede olanlar, akşam evde de devam edince, Müjgan ve Behice'nin bir maskesi daha düştü. Yılmaz, Müjgan'ın kendisinden sakladığı bir sırrını daha öğrendi.

FEKELİ VE YEĞENİ NEDEN SİLAHLARINI ELİNE ALDI? FİKRET KİMLERLE HABERLEŞİYOR?

Fikret, iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren bu amansız aşk ve savaş hikayesini henüz öğrenmeye çalışırken, hem hastanede hem evde duyduklarından iyice şaşkına döndü. Gelen bir telefonun ardından Fekeli, değirmene bakmaya giderken Fikret de onunla birlikte arabaya atlayıp gitti. Ama yolda onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Amca ve yeğen ilk kez birbirlerinin hayatını koruma pahasına kendi hayatlarını tehlike attılar. Fekeli, Fikret ile gurur duydu ama Fikret gerçekten hayatını kurtardı mı?

Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen devam mı edecek? Fekeli ve Hünkar bu amansız savaşı sona erdirmek için ne yapacak? Behice, Müjgan'a şimdi ne öğütleyecek? Ve Demir, herkesi şoke edecek ne açıklayacak?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da bu hafta da sular durulmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bugün 69. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölümün sonunda 70. fragman yayınlanacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda;

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre, Furkan Palalı, Nazal Kesal yer alıyor.

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