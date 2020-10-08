Bir Zamanlar Çukurova 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı izle! Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 67. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam 8 Ekim Perşembe ekranlara gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 68. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan'ı savunmaya çalışır ama Müjgan ona da izin vermez. Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar! Behice, Demir gittikten sonra da Müjgan'ı savunarak herkesi suçlamaya devam eder. Fekeli, şüphelerini ona da söyler. Behice, mağduru oynamayı öğütlediği Müjgan'ı İstanbul'a götürmeye kalkar, herkese rest çekmeye hazırdır!

Yılmaz, Demir'i durdurmak için savcının kapısına kadar peşinden gider. Ama yine aralarında Züleyha dışında bir iktidar savaşı daha vardır! Yılmaz, Hünkar'ın hisselerini alarak holdinge girmek üzeredir! Demir bu gerçekle de savaşırken, aslında Yılmaz da Züleyha ile kaçma planlarının bozulmaması için elinden geleni yapmaya hazırdır. Yılmaz, bir kez daha Hünkar ile buluşur. Hünkar yeniden, ellerinden aldığı mutluluğa ulaşmaları için onlara yardım edeceğini söyler. Artık iki eski sevgili için artık geri sayım başlamıştır. Hünkar'ın da yardımıyla kaçacaklardır.

Hünkar ve Fekeli, olan biten içinde daha çok buluşmaya dertleşmeye başlamıştır. Bu kadar olaydan sonra, dostlukları pekişmiştir ama bir yandan da kalplerinde küllenen aşk yeniden alevlenmek üzeredir! Şermin ve Füsun'la dedikodu yaparak, hem kendilerini aklayan hem de konuşulanları öğrenen Behice, bir bilgiye daha ulaşır. Küçükken Fikret'in vücudu kaynar suyla yanmıştır. Fikret'in gerçekten Fekeli'nin mirasçısı olup olmadığını anlayabileceği bir bilgi vardır artık elinde!

Şehir olan bitenle yine çalkalanırken, Züleyha'nın ağzını aramak için konağa gelen Şermin, konak bahçesinde Gaffur ve Saniye'yle karşılaşır. Yine Gaffur'un suçunu bildiğine dair imalarla Gaffur'un içine kurt düşürür. Şermin, Züleyha'nın ağzından Müjgan'ı suçlayan tek kelime alamaz! Demir'e yanlış bilgi vermiş durumuna düştüğü için korkuya kapılır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bugün 67. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölümün sonunda 68. fragman yayınlanacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 67. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda; Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre, Furkan Palalı, Nazal Kesal yer alıyor.