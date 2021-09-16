Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 104. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu bugün 16 Eylül Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 105. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 104. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 105. bölüm fragmanı yayınlanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Önce bir tutuşsunlar, ondan sonra çıkarım karşılarına"

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir. Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

Züleyha hanımağalığını bir kez daha gösteriyor!

Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır. Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

Hakan, şirketin yeni hissedarı olarak sahnede

Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder. Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding'de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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