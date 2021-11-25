"Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine yolculuğa çıkartıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da 6 yıllık bir çalışmanın ardından açılan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi", 8 dilde 2 binden fazla eserle kent tarihini anlatıyor.

Kepez ilçesindeki eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'ndeki yönetim binasında Kepez Belediyesince açılan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine ilişkin seyyahların verdiği bilgiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Müzedeki 20 salonda kentin sosyal yaşamı, turizmi, tarımı, yemek kültürü, gelenek ve görenekleri, Yörük kültürü, yemek kültürüne ait 2 binden fazla orijinal eser yer alıyor.

Esnaf sokağının da oluşturulduğu müzede, Antalyalıların bağışta bulunduğu binlerce eski fotoğraf da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Müzedeki, bir dönem Antalya'da yaşayan sanatçı Zeki Müren'e ait gözlük ile konakladığı bir otelin çekmecesinde unuttuğu el yazısı notları da dikkati çekiyor.

Ayrıca müzede, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Antalya ziyaretinde kullandığı sandalye ve masanın sergilendiği özel bir bölüm de bulunuyor.

90'lı yıllardaki kortejde kullanılan otomobil bulundu

Altın Portakal Film Festivali'nin 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen geleneksel kortej geçişinde Yeşilçam'ın ünlü isimlerini taşıyan üstü açık otomobil de müze yetkilileri tarafından satın alındı.

Festival için özel hazırlanan salona yerleştirilen otomobil, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Müzede, Kaleiçi'ndeki tarihi evlerin kapıları tek tek çalınarak sahiplerinden satın alınan ya da müzeye bağış yapılan günlük eşyalar da sergileniyor.

Antalya Yat Limanı açığında 1942'de batırılan Saint Didier atığına ait mühimmatla bombalandığı sırada patlayan camının da yer aldığı müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente geldiği gün basılan gazeteler, milli mücadelede kullanılan silahlar, ünlü sanatçı ve yazarlara ait bilinmeyen fotoğraflar ve mektuplar bulunuyor.

Kök boyasıyla yapılan ünlü Döşemealtı halısının aynı aile üyelerince 3 nesildir dokunduğu tezgahın da ziyaretçilere gösterildiği müzede, Antalyalı ünlü sanatçı ve sporcuların fotoğrafları ile Antalyaspor'un kuruluşundan bu yana giydiği formalar da sergileniyor.

Müze 8 dilde anlatılıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü AA muhabirine, kent müzesinin Antalya'nın 500 bin yıllık insanlık tarihini anlattığını söyledi.

Müzenin hayalinin 1950'li yıllarda kurulduğunu aktaran Tütüncü, müzenin hem hatıralara dokunduğunu hem de kent tarihini anlattığını kaydetti.

Müzenin son 200 yıldaki insan hikayelerine de yer verdiğine işaret eden Tütüncü, "Ziyaret edenler, hatıralara yolculuk ediyor, kente olan aidiyetlerini güçlendiriyor hem de kentle ilgili bugüne kadar duymadıkları bilgiye erişiyor. Antalya'yı ilgilendiren ne varsa bu müzede mevcut. Burada binlerce hikaye, obje ve on binlerce fotoğraf var. Bu 6 yıllık bir emeğin ürünü. Sadece Antalyalıların değil, turistlerin de uğrak noktalarından birisi olacak. Müze 8 ayrı dilde elektronik rehberle gezilebiliyor." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerin kent müzesinde yapılan tarihi yolculuğa fonda çalan Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz'in besteleriyle çıktığını belirten Tütüncü, en büyük hayallerinden biri olan kent müzesini Antalyalılarla buluşturduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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