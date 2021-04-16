Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin uyuduğuna şahit oldum
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Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin uyuduğuna şahit oldum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 9 yaşındaki oğlu kansere yenilerek yaşamını yitiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yürek yakan paylaşımlar yaptı. Oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde peş peşe duygusal paylaşımlar yapan Şallı, oğlunun uyurken çekilen pozuna "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu yazdı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, vefatın 1. yıldönümünde herkesi derinden etkileyen paylaşımlar yaptı.

"MELEKLERİN UYUDUĞUNA ŞAHİT OLDUM"

Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı. Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor. Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafını ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notuyla paylaştı.

OĞLU KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Ebru Şallı, 2019 yılında oğlunun hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

ÇAĞLA ŞIKEL'LE KARŞILIKLI AĞLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel'in FOX TV'deki programına konuk olan Ebru Şallı, canlı yayında oğlundan bahsederken duygusal anlar yaşamış, iki anne karşılıklı gözyaşı dökmüştü.

İşte Ebru Şallı'nın paylaşımları...

Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
Bir yıl önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
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Ebru Şallı, vefat eden oğlundan bahsederken Çağla Şıkel ile karşılıklı ağladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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