BİR TARİH HAZİNESİ BEÇİN KALESİ BELGESELİ İLK KEZ SEYİRCİNİN KARŞISINA ÇIKTI

MUĞLA (Habermetre) - 7000 yıllık mazisiyle birçok medeniyete ev sahipliği, Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan, Türk- İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olan ve Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Beçin Antik Kenti için hazırlanan "Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi" belgeseli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Film gösterimi öncesinde, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında müzik dinletisi ve kokteyl eşliğinde, "Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi" fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, il protokolü, öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla düzenlenen belgesel film gösterimi, Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş ve Yönetmen Bülent Sağlam'ın konuşmalarıyla başladı. Heyecanlı bekleyiş sonrasında seyirciyle buluşan belgesel filmde; Beçin Kalesi'nin Tunç Çağı döneminden başlayarak günümüze kadar geçirdiği evreler anlatıldı. Menteşe Beyliği zamanında en parlak dönemini yaşayan Beçin Kalesi'nin, Türklüğün ve İslamiyet'in Batı Anadolu'ya yayılmasında stratejik önemi aktarıldı. Menteşeoğulları'nın başkenti Beçin Kalesi'ndeki tarihi eserler tanıtıldı. Büyük beğeni ve ilgiyle izlenen belgesel alkışlarla sona erdi.

Belgesel film gösterimi sonunda Yönetmen Bülent Sağlam'a, Muğla Valisi Orhan Tavlı plaket; İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay ise teşekkür belgesi takdim etti.

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