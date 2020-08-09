"Bir Nefes Dede Korkut" Talimhane'de tiyatroseverlerle buluştu
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"Bir Nefes Dede Korkut" Talimhane'de tiyatroseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu, Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de izleyicilerle buluştu.

09.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:37

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu, Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) paydaşlığıyla kurulan "Talimhane Sahne"de izleyicilerle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, AA muhabirine, pandemiden dolayı sezonu mart ayında kapattıklarını bu oyunla yeniden seyircilerle bir araya geldikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Karslıoğlu, sahneleri çok özlediklerini dile getirerek, "Talimhane Sahne'de eylül soyuna kadar yer alacağız. Sadece biz değil, Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar Müdürlüklerinin etkinlikleri de hemen hemen her gün burada olacak. Büyük bir heyecanla bekliyoruz yeni dönemi. Sağ olsun seyircimiz de bizi yalnız bırakmıyor." dedi.

"Talimhane Sahne'de belki çocuk oyunları da oynayacağız"

Yeni tiyatro sezonu açılıncaya kadar Talimhane Sahne'de, Sait Faik Abasıyanık'ın hikayelerinden oluşan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", "Aziz Dostum Çehov" ile "Hamlet" oyununun sahneleneceğini aktaran Karslıoğlu, şöyle devam etti:

"Eylül ayından itibaren pandemi süreci devam ederse Talimhane Sahne'de belki çocuk oyunları da oynayacağız. Onun görüşmelerini yapıyoruz. 1 Eylül'den itibaren Devlet Tiyatrolarının yeni sezonunu açıyoruz. Yeni sezonda geçen sezonun az kadrolu olan oyunlarını hazırladık. Hatta provalara başladık. Taksim'de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde bir sahnemiz daha oldu. Salgın süreci devam ederse her şeye hazırlıklıyız. Salonlarımızda oturma şekillerimizi değiştirdik. Kulislerimizi yeniden düzenledik. Hem seyircilerimizin hem oyuncularımızın sağlığı açısından kalabalık kadrolu oyunları dahi repertuvarımızdan çıkardık."

Kubilay Karslıoğlu, "Bir Nefes Dede Korkut" oyununun birçok değeri seyircilere aktardığına işaret ederek, "Masal geleneğimizden yola çıkarak, masalların bize anlattığı büyüklerimize saygı duymak, küçüklerimizi sevmek, bir lokma ekmeği paylaşmak gibi önemli değerlerin üzerine bir oyun. Oyunda mesela ekmek yapılıyor, paylaşılıyor. Böyle çok önemli mesajlar veren bir oyun." diye konuştu.

Oyunun, neredeyse tüm Türk Cumhuriyetlerinde sahnelendiğini belirten Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinden, Güney Amerika'dan, Şili'den, Hollanda'dan festivallerde sahnelenmesi adına teklif alan bir oyun. Tam Hollanda'ya gidecektik ki salgın döneminde tüm dünya sınırlarını kapatınca maalesef turneye çıkamadık. Muhtemelen önümüzdeki sene bu dönemi sağlık ve sıhhatle atlattıktan sonra dünyayı dolaşacağız. Çünkü bizi, değerlerimizi Türkiye'yi tanıtma açısından çok önemli bir oyun. Dede Korkut hikayelerinin anlatılması sadece bizim tarafımızdan değil, dünya tarafından bilinmesi önemli."

"İnsanın hayattaki kendi yolculuk sürecini yorumlayarak sahneye koydum"

Oyunun yönetmeni Gökçe Kurt Elitez ise Dede Korkut anlatılarını modern bir şekilde tiyatroya uyarlamak adına yola çıktıklarını ifade ederek, "Amacımız, seyircilerimize bize ait olanı, geleneklerimizi, göreneklerimizi ve Türklerin göçebe hayattan bu yana yaşayış biçimlerini, Dede Korkut anlatıları içerisinde var olduğunu göstermekti. Çünkü Dede Korkut anlatıları, kendi içerisinde insanın bu hayattaki yolculuğunu, var oluş sürecini anlatır aslında. Ben Dede Korkut'un en çok bilinen 3 anlatısını alarak, insanın hayattaki kendi yolculuk sürecini yorumlayarak sahneye koydum." dedi.

Oyunun bir anlatı tiyatrosu türünde olduğunu, aynı zamanda performansla da birleştiğini aktaran Elitez, şunları kaydetti:

"İzleyiciler, modern bir anlatı, performans tiyatrosu izliyor. Seyircilerimiz aslında hem Orta Asya ruhuna hem Şaman ruhuna hem de Dede Korkut'un anlatı tarzıyla karşılaştıklarında hikayeye daha çok bağlı oluyorlar. Bu yüzden de aslında hem sese hem söze hem gönüle hem de ruha hitap eden bir oyun olduğuna inanıyorum ' Bir Nefes Dede Korkut'un. İzleyicilerimiz aslında oyunda kendilerine ait, insanlığa ait sorular ve cevaplar da bulacaklar diye düşünüyorum."

Elitez oyunun, geçen yıl Dede Korkut Destanı'nın, UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesine girmesinden sonra Türk dünyasında Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan ve Türkmenistan gibi birçok ülkede festivallere katıldıklarını dile getirerek, "Kırgızistan'ın Oş şehrinde düzenlenen Art Orda Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'En İyi Üçüncü Oyun' ödülünü, Kazakistan 1. Abish Alemi Tiyatro Festivali'nde ise 'En İyi Performans' ödülünü aldık. Türk Cumhuriyetlerinde bizleri çok ayrı bir yere koyuyorlar. Bizleri karşılayışları, ilgileri, Türkiye'ye olan sevgileri bizleri çok duygulandırmıştı. Bir de Dede Korkut gibi ortak bir değerle onların karşısına çıktığımız için ayrı bir mutluluk duydular." dedi.

Gökçe Kurt Elitez'in yanı sıra Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız ve Bahri Çakır'ın rol aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımını Dilek Kaplan, ışık tasarımını Önder Ay, müziklerini ise Fuat Yıldız ve Bahri Çakır hazırladı.

Kaynak: AA

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