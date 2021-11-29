ŞIRNAK (İHA) - Bir Kitap Bir Gelecek projesi ile okullara kitap bağışı yapılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre Kızılay gönüllü gençleri kütüphanesi olmayan okullara kitap bağışında bulunuyor.

Şırnak Cizre Kızılay gönüllü merkezi gençleri ilçe çevresindeki okulları dolaşarak kütüphanesi olmayan okullara kitap bağışında bulunuyor. Çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırmak ve teşvik etmek amacında olduklarını belirten Kızılay gönüllü gençleri projelerinin devam edeceklerini ve tüm imkanları dahilinde okulları gezeceklerini belirtti. Amaçlarının çocukları kitap okumaya teşvik etmek olduğunu söyleyen Kızılay gönüllüsü Beytullah Aksoy, "Bir Kitap Bir Gelecek projesi kapsamında Cizre çevresindeki köy okullarını gezip, kütüphanesi ve kitap eksiği olan köy okullarına kitap temininde bulunuyoruz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kitap okuma teşvikinde bulundurmak. Projemize köy okullarına giderek devam edeceğiz" dedi.