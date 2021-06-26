Bir kişi, camide bulduğu içinde 30 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hülya Gürler, cami şadırvanında bulduğu içinde 30 bin lira olan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hülya Gürler, cami şadırvanında bulduğu içinde 30 bin lira olan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Terme ilçesinde yaşayan Gürler, Samsun'dan dönerken namaz kılmak için Çarşamba'daki Melik Camisi'ne gitti.

Şadırvanda içinde 30 bin lira olan bir çanta bulan Gürler, jandarma karakoluna gidip çantayı görevlilere verdi.

Jandarma tarafından yapılan araştırmada, çantanın Emin Kılıç'a ait olduğu belirlendi. Çanta, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığında Gürler tarafından Kılıç'a teslim edildi.

Gürler, AA muhabirine, şadırvanda asılı çantayı bulduğunu belirterek, "Açıp içine baktığımda kimlik, bir miktar para ve kredi kartlarını gördüm. Çantanın sahibi bulundu. Vicdanım ve içim rahat edecek şekilde emaneti kendisine teslim ediyorum." dedi.

Emin Kılıç ise Terme'de marketi bulunduğunu, kendisinin de namaz kılmak için camide durduğunu anlatarak, "Abdest alırken çantamı asmak zorundaydım. Ardından telefon geldi ve çantamı unuttum. Arabayı boşaltırken çantanın olmadığını fark ettik. Acele şekilde Melik Camisi'ne geldik ama çantanın olmadığını gördük. Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığına başvurduk. Hülya hanıma davranışı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman