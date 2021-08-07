Bir günde 15,5 milyon TL toplandı
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Bir günde 15,5 milyon TL toplandı

Bir günde 15,5 milyon TL toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yangınlarla ilgili bakanlıklardan gerekli izinleri alarak başlattıkları resmi yardım kampanyasının bir günde 15,5 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yangınlarla ilgili bakanlıklardan gerekli izinleri alarak başlattıkları resmi yardım kampanyasının bir günde 15,5 milyon TL'ye ulaştığını söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yangının etkili olduğu yerlerden Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret ederek Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO) komite üyeleri ile bir araya geldi. BODTO'da oda başkanı Mahmut Serdar Kocadon ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BODTO Başkanı Kocadon, yangın bölgesinde emek veren herkese teşekkür etti.

Ardından söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki tüm odaların yangınlarla ilgili koordineli bir şekilde çok iyi çalıştığını söyledi. 365 oda ve borsaya destek olmaları çağrısında bulunarak başlattıkları nakdi yardım kampanyasında bir günde 15,5 milyon TL toplandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Ben camiamla gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle sıkıntıları yaşatmasın. Bakanlıklardan gerekli izinleri alarak resmi yardım kampanyası başlattık. Bakınız daha bir gün oldu. Şu anda Türkiye'deki oda ve borsalarımızdan gelen nakdi yardım 15,5 milyon TL olmuş. İsteyen fidan dikecek, isteyen nakdi bağışta bulunacak. İsteyen ihtiyaçlar neyse, imkanlar neyse bunun karşılanması noktasında koca bir listem var. Zücaciye Meclisi yanan evlerin tüm tabak, çanak, bıçağını vermeyi öneriyor. Mobilya Sektörü Meclisimiz 'mobilyalarını biz verelim' diyor. Müthiş bir dayanışma. Allah bu zor günler göstermesin. Böyle dayanışmaları depremde de görüyorduk. Müthiş. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu dayanışma var. Hepsinin de yüreği sizlerle atıyor."

"Bu tahribat onarılacak, yaralar sarılacak"

Yangın bölgesinde yaraların sarılacağını dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu tahribat onarılacak, yaralar sarılacak. Ben sizlerin görüş ve önerilerini almak üzere geldim. Sizlerden alacağım görüş ve önerileri başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlara bizzat ileteceğim. Bu ülke çapında kampanyaya katkı vermek isteyenler ilk günden itibaren başladılar. Bir koordinasyon merkezi altında şu anda kimin neye ihtiyacı varsa bize müracaat ediyor, arkadaşlarımızı Türkiye çapında yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu insanlara nakit desteği vermemiz lazım"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangında bölge sakinlerinin geçim kaynağı olan ağaçların yandığını, sahillerdeki pansiyonlardaki turistlerin ayrıldığını ifade ederek "Hasar inanılmaz boyutta. Doğada korkunç hasar var, insanların geçim kaynakları yok olmuş durumda. Bu insanlara nakit desteği vermemiz lazım. Oradaki turizmciler de zor durumda. Oradaki 3-5 tane pansiyon, Mazı, Çökertme bütün müşterileri gitti. Şu anda müşteri falan yok. O yüzden bir kampanya yapmamız lazım. Türkiye'deki herkesi oraya tatil yapmaya göndermemiz lazım. Sırf bizim vereceğimiz parayla da geçinmeleri imkansız." dedi.

Aras'ın konuşmasının ardından toplantıya katılan Bodrum Ticaret Odası komite üyeleri ve diğer katılımcılar, yangın sonrası yaraların sarılmasıyla ilgili görüş ve önerilerini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

(Hamdi Yörür/İHA)

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Bir günde 15,5 milyon TL toplandı
Bir günde 15,5 milyon TL toplandı
Bir günde 15,5 milyon TL toplandı
Bir günde 15,5 milyon TL toplandı
Bir günde 15,5 milyon TL toplandı
Bir günde 15,5 milyon TL toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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