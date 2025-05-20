Bir Gece Masalı canlı izle! 20 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 33. bölüm ATV canlı izleme linki var mı?

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 20 Mayıs Salı akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bir Gece Masalı canlı izle! 20 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 33. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz : Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem : Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan : Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Başlı başına bir şiir"

Canfeza'yı bulan ve Selim'in yaşadığını öğrenen Mahir bir süre güvenlik için köşkte kalmalarına karar verir. Öte yandan bıçak kemiğe dayanmıştır. Mahir Kürşat'a zor bir seçim sunar.

Canfeza'ya Selim Allame'nin yaşadığını söylemeyen Mahir; Kürşat'ın yardımıyla büyük bir operasyona hazırlanırken Canfeza'ya moral olsun diye onu dışarı çıkarır ve ikili gecenin sonunda evlerine döner. Ancak ertesi gün Ozan'a düzenlenen operasyonda Mahir'in büyük bir tuzağa çekildiğini öğrenen Asaf, ne yapacak? Zamanında Mahir' e ulaşabilecek midir?

Yoksa hedefte duran Mahir'in canının bedeli başkası mı olacaktır?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu Dünya Üçümüzün…"

Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir. Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar. Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir. Canına tak eden Ferman Efsane'ye gizli nikah kıymaya karar verir ve Mahir'in evinde bir bekarlığa veda partisi hazırlar. Ancak Ferman'ın ayarı kaçırarak eve çağırdığı dansçı kızları Canfeza'ların evde basması ortalığı karıştırır. Ancak bebeğinin heyecanını yaşayan Canfeza'yı şahit olmak zorunda kaldığı sır ölümle burun buruna getirir.

BİR GECE MASALI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Gece Masalı'nı ATV platformlarından izleyebilirsiniz.