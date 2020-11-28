Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor Diyarbakırlı yoğun bakım hemşiresi Hediye Yaşar, aynı zamanda sanatsal çalışma yürütüyor Pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanlarda soluğu tuvalinin başında alan Yaşar, resim çizerek vakit geçiriyor...