Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor

28.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:55

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor Diyarbakırlı yoğun bakım hemşiresi Hediye Yaşar, aynı zamanda sanatsal çalışma yürütüyor Pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanlarda soluğu tuvalinin başında alan Yaşar, resim çizerek vakit geçiriyor...

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor

Diyarbakırlı yoğun bakım hemşiresi Hediye Yaşar, aynı zamanda sanatsal çalışma yürütüyor

Pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanlarda soluğu tuvalinin başında alan Yaşar, resim çizerek vakit geçiriyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi

Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Yaşar, kadınlarla birlikte sanatsal çalışmaların içinde yer alıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yoğun bakımda görevli hemşire Hediye Yaşar, pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanıyla soluğu fırçasını alıp tuvalinin başında alıyor. Sonradan aldığı eğitimle hayatını sanata adayan hemşire Yaşar, farklı meslek gruplarından kadınlarla atölyeye çevirdiği evinde sanatsal çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 21 yıldır hemşirelik yapan Hediye Yaşar, çocukluğundan beri ilgisi olduğu sanatla iç içe olmak için 2011 yılında arkadaşları ile birlikte kursa gitti. Kısa bir ara verdiği çok sevdiği sanata 2017'de tekrar dönerek bir atölyede yağlı boya eğitimi aldı. Aldığı eğitimle ilk sergisini açan hemşire Yaşar, şimdiye kadar 20 yağlı boya tablosu ele aldı. Yoğun bakım servisi hemşiresi olan Yaşar, pandemi yoğunluğundan arta kalan zamanda fırçasını alıp soluğu tuvalinin ve heykel çalışmalarının başında alıyor.

"Kendimizi aynalamanın yolunu bulduk"

Yaklaşık 21 yıldır hemşire olarak çalıştığını kaydeden Yaşar, çocukluğumdan beri resme ilgisi olduğunu söyledi. Yaşar, "Ama ilk 2011'de bir kursta bir arkadaşımla beraber başladım. Sonrasında bir ara verdim. En son 2017'de bir atölyede yağlı boya eğitimi aldım. O eğitim esnasında ilk sergim için tuvalleri hazırladım. Hemşirelik ve sanat bir birleriyle ilişkili mi bilmiyorum ama duygusal olarak başka bir alanda kendiniz aynalamak istediğiniz bir meslek. Çünkü çok travmatik ve zor bir iş. Pandemi süreciyle bu daha da zorlaştı. Hastalar bilinçleri açık olarak geliyorlar ve kötüleştiklerini görmek duygusal olarak çok çökerten bir şey. Yağlı boya, resim ve heykel yapıyorum. Bir grup arkadaşlar bir araya gelip yeni yeni şeyler üretiyoruz. İkisini bir arada nasıl yürütebiliyorum, sanırım kadınların üretici olabilmeleri için, bir şeyler üretebilmeleri için ekstradan çabalamaları gerekiyor. Sanırım çok fazla çaba sarf ediyorum. Bugün de nöbetten çıktım, hiç dinlenmedim, günlerim böyle geçiyor. İkisini bir arada yürütünce kendime hiç zaman ayıramıyorum. Dinlenmeye zaman bulamıyorum. İkisini bir araya getirmek benim için düşünsel olarak da çok zor. Sanatı ve sağlığı birleştirmek, çünkü ikisi de apayrı zor meslekler. Bir kadın grubuyuz biz. Metal Kolektif adımız. Bu kadın grubuyla 2018'de solo sergimdeki ve kadınlar heykelimden etkilenerek göç ve kadın temalı bir çalışma yaptık. Yaklaşık 30 kadınla başladık. Şu anda 15, 18 kadın devam ediyor. Bu kadınların sanata olan ilgisi heykelleri tamamladıktan sonra bitmedi. O yönlerine dokundu. Güzel olan tarafı da hepimiz farklı meslek grubundan kadınlarız. Şimdi arkadaşımın deyimiyle 'kendimizi aynalamanın yolunu bulduk.' 20 tane yağlı boya çalışmam var" dedi.

Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor
Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor
Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor
Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

İlgili Haberler

Ormanda kamp yaparken karşılaştığı tilkiyi eliyle besliyor
Ormanda kamp yaparken karşılaştığı tilkiyi eliyle besliyor
2021'de de Bursa kültür ve sanata doyacak
2021'de de Bursa kültür ve sanata doyacak
Aybüke öğretmenin babası Yalçın: 'Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı'
Aybüke öğretmenin babası Yalçın: "Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Kenan Işık Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mbaye Diagne Gökhan Gönül Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Müzik Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir elinde şırınga bir elinde fırçayla hem hastaları iyileştiriyor hem de sanatını yapıyor - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:55:28. #1.14#
title