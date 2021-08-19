Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Yılan Hikayesi'nin Başak komiseri Betül Şahin güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Yılan Hikayesi'nde Başak Komiser rolünü canlandıran ünlü oyuncu Betül Şahin'in yıllar geçmesine rağmen, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü. Şahin su sıralar, tatilin keyfini çıkarıyor.

1999- 2002 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen ve yayınlandığı dönem milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen Yılan Hikayesi dizisinde Başak Komiser rolünü canlandıran ünlü oyuncu Betül Şahin'in son hali ortaya çıktı. Başarılı isim, yıllar geçmesine rağmen formunu koruyor.

Başrollerinde Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Emre Kınay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yılan Hikâyesi ekranlarda adeta fırtınalar estirmişti. Her bölümüyle ve oyuncusuyla uzun yıllar konuşulan dizide komiser Başak karakteriyle Betül Şahin de beğeni toplayan bir isimdi.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDA YOK

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran dizide hırçın halleri ile dikkat çeken Başak Komiseri canlandıran Betül Şahin, uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Ancak 46 yaşındaki oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Şahin, zaman zaman cesur paylaşımlar da yapıyor. Betül Şahin bir süredir tatilde denizin tadını çıkarıyor. Tatil pozlarıyla dikkat çeken Betül Şahin adeta yıllara meydan okuyor.

BOTOKS YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bazı kullanıcılar oyuncunun botoks yaptırdığını söylese de çoğu takipçi Betül Şahin'in yaşına rağmen formunu koruduğunu ve doğal göründüğünü söylüyor.

İşte ünlü oyuncun son hali: