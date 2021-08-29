Bir dönemin parlayan yıldızıydı! Oyuncu Matthew Mindler parkta ölü halde bulundu

Çocukluk döneminde rol aldığı dizilerle adını duyuran ve bir dönemin parlayan yıldızı olarak akıllara kazınan ünlü oyuncu Matthew Mindler, okulunun yakındaki parkta ölü halde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde rol aldığı dizilerle bir döneme damga vuran ve aranan isimlerden biri haline gelen oyuncu Matthew Mindler, kayıp ihbarı yapılmasının ardından parkta ölü şekilde bulundu. Mindler'in ölümü, hayranlarını yasa boğdu.

ODASINA GERİ DÖNMEDİ

19 yaşındaki oyuncu, Millersville Üniversitesi'ndeki eğitimine bu yıl başlamıştı. Geçen Perşembe günü Mindler için kayıp ihbarı yapıldı. Mindler'ın ailesi oğullarının çarşamba günü odasına dönmediğini öğrendikten sonra Matthew'yü aradı, ancak telefonlara yanıt verilmeyince aile kayıp bildiriminde bulundu.

KAMPÜSÜN KAMERASINA YANSIDI

Oyuncu en son geçen salı günü akşam 8 civarında odasından çıkarken kampüsün kamerasına yansımıştı. Ertesi gün derslere de girmedi. Yapılan aramalar sonucunda Matthew, kampüs yakınlarındaki Manor Township'te ölü olarak bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Genç oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Cesedi Lancaster Adli Tabipliği'ne götürüldü. Yapılacak incelemelerin ardından Mindler'ın ölüm nedeninin açıklanması bekleniyor.

Oyuncunun ölümünün şüpheli olup olmadığı konusunda da henüz açıklama yapılmadı. Matthew Mindler 2011 yılında "My Idiot Brother"da Paul Rudd, Elizabeth Banks ve Zooey Deschanel'le birlikte rol almıştı. Son oynadığı rol ise 2016'da Chad: An American Boy'daki Peter karakteriydi.