Bir dönem Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker şimdi nerede?
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Bir dönem Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker şimdi nerede?

Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker, Red Bull'un internet sitesinin Şimdi Neredeler röportaj serisinin konuğu oldu.

Bir dönem Eurovision'a damga vurmuştu: Şebnem Paker şimdi nerede?
21.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:26

Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker, Red Bull'un internet sitesinin Şimdi Neredeler röportaj serisinin konuğu oldu. Geçmişe ve bugüne dair soruları yanıtlayan ve şimdilerde müzik öğretmenliği yapan Paker, "Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte 'Dinle' hatırlanır" dedi.

1997 yılında Türkçe sözlü şarkısı 'Dinle'yi seslendiren sanatçı Şebnem Paker 1997 yılında Eurovision'da üçüncü oldu ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etti. Melis Danişmend'in redbull.com için hazırladığı Şimdi Neredeler röportaj serisinin son konuğu olan Şebnem Paker, şarkıyı kendisinin söyleyeceği netleştiği zaman tılsımını en başında hissettiğini aktardı. Eurovision'daki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran sanatçı, o günden sonra hayatını müzik öğretmenliği yaparak geçirdi, sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı.

YEREL MOTİFLER BARINDIRAN ŞARKININ BEĞENİLMESİNE ŞAŞIRDIM

"Finaller için iki ayrı parça seslendirmiştim, ben diğer parçaya daha çok yükselmiştim ama Dinle finale kaldı. Birinci olmak çok şaşırtmıştı beni. Çünkü alışık olduğumuz Eurovision şarkılarından çok farklıydı, insanların kabullenebileceğini düşünmemiştim açıkçası" sözleriyle şarkının seçilme sürecini aktaran Paker, şunları söyledi:

"Şarkı Avrupa'daki provalarında dinleyenler tarafından çok beğenildi. Yerel motifler barındıran bir şarkının bu kadar beğenilmesi olağanüstü şaşırttı beni. Ama Dublin'e gittiğimiz zaman provalarda şunu hissettim: Avrupa'nın her yerinden fanatikler dolduruyorlar salonu, sanki yarışmadaymışsınız gibi prova yapıyorsunuz. Sahneden indiğimde, 'Acayip bir şeyler oluyor' dedim. Çünkü daha ilk duydukları anda tempo tutmaya başladılar. ve o hafta boyunca sokakta yürürken star gibiydik, fanatikler tanıyorlardı. O zaman, 'Dinle bir şey yapacak' diye düşündüm. Yoksa stüdyo aşamasında hiç anlamamıştım."

'ŞARKININ HALA HAFIZALARDA KALMASI MÜZİĞİN SİHİRLİ GÜCÜ SAYESİNDE OLDU'

Hiçbir tanıtım yapılmadan Eurovision'daki başarısıyla bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Şebnem Paker, performansının hala hafızalardaki yerini korumasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi bu noktada çok şanslı hissediyorum. Müzik sektörü çok hırçın, belli bir düzeni olan, paranın pulun hakim olduğu, ilişkilerin yönlendirdiği, çalkantılı bir sektör. Dinle'nin kendi kendine, hiçbir destek almadan, sadece dinleyicilerin kendi arzularıyla takip etmeleriyle bunca yıla rağmen unutulmaması beni çok çok mutlu ediyor. Müziğin sihirli gücü böyle bir şey."

MİLLİ DUYGULAR VE BAŞARI DUYGUSU BİRLEŞTİ

Eurovision'un o dönemini anlatan Paker, "Yarışma bizler için çok önemliydi, uzun yıllar hayal kırıklığına uğradık. Sonra hiç kimsenin tanımadığı bir kız gitti, üçüncü olduk. Milli duygularla başarı duygusu birleşti ve beni de öyle gönüllerine yerleştirdiler, ne mutlu. Ama benden öte -kimisi adımı hatırlamaz- Dinle hatırlanır" dedi.

Şebnem Paker'in o günlere dair hatıralarını anlattığı röportajın tamamının Red Bull'un internet sitesinde yayınlandığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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