Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı

Gaziantep'te yaşayan bir çocuk annesi kadın, eşiyle tartıştıktan sonra silahla kafasına sıkarak intihar etti. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen kadının ailesi damatlarına saldırırken damadı saldırganların elinden polisler kurtardı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Pir Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 23 yaşındaki Damla A. akşam saatlerinde bir yıllık eşi Mehmet A. ile evde tartışmaya başladı.

EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA CANINA KIYDI

Tartışmanın ardından eşinin yanından ayrılarak başka bir odaya giden bir çocuk annesi kadın, evde bulunan tabancayla intihar etti. Silah sesi üzerine odaya giren Mehmet A., eşini yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

KADININ YAKINLARI DAMADA SALDIRDI

Kızlarının intihar ettiği haberini alan Damla A.'nın ailesi olay yerine gelerek damatları olan Mehmet A.'ya saldırmaya kalkıştı. Mehmet A.'ya saldıran aile yakınları polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Araya giren polis ekipleri saldıran aile yakınlarını biber gazı kullanarak durdurabildi. Olay yerindeki kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan Mehmet A. Karşıyaka Polis Merkezi'ne götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Damla A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis ekipleri talihsiz kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen