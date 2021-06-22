Bir böbreğini kızına bağışlayan babanın 12 kilogramlık kitle oluşan diğer böbreği son anda kurtarıldı

Antalya'da yıllar önce böbreğini bağışladığı kızının hayata tutunmasını sağlayan baba Ahmet Atış, diğer böbreğinde oluşan 12 kilogramlık kitleden doktorların zamanında ve başarılı müdahalesiyle kurtuldu.

Antalya'da yıllar önce böbreğini bağışladığı kızının hayata tutunmasını sağlayan baba Ahmet Atış, diğer böbreğinde oluşan 12 kilogramlık kitleden doktorların zamanında ve başarılı müdahalesiyle kurtuldu.

Alanya ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Atış, 10 yıl önce kızına bir böbreğini bağışladı. Karnında şişlik şikayetiyle bir süre önce doktora başvuran Atış'ın böbrek çevresinde kitle oluştuğu tespit edildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Atış, Organ Nakli Merkezi ve Üroloji Kliniği ekibinin yaptığı riskli ameliyatla tek böbreğini saran ve 12 kilogram olduğu bildirilen kitleden kurtarıldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Ateş, AA muhabirine, hastanın beslenme düzeninde bir değişiklik olmamasına rağmen zamanla karın şişliği şikayeti oluştuğunu söyledi.

Bu nedenle Atış'ın kendilerine başvurduğunu aktaran Ateş, yapılan tetkiklerde hastanın tek böbreğinin çevresini saran kitle belirlendiğini kaydetti.

"Kitle oluşmasının organ bağışı ile ilgisi yok"

Ateş, kişinin bu rahatsızlığın farkına varamayabileceğini belirterek, "Bazı kitleler yavaş yavaş büyüdüğü için insan vücudu buna adapte oluyor ve böylece hiçbir organa baskı, sıkıntı yapmadan büyüyebiliyor. Bu hastamızda da durum böyleydi. Hastada hiçbir ağrı, sızı ve organlarda fonksiyon bozukluğu yoktu." ifadelerini kullandı.

Hasta tek böbrekli olduğu için bu kitlenin çıkarılmasının biraz riskli olduğunu aktaran Ateş, Organ Nakli Merkezi ekibiyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Organ bağışının önemine işaret eden Ateş, "Kitlenin oluşmasının organ bağışı ile ilgisi yok. Her insanda benzer kitleler görülebilir. O nedenle rutin kontrolleri ihmal etmemek gerekiyor." diye konuştu.

"Tek böbreği kurtarmak için üzerine titredik"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tuğrul Çakır da yaptıkları tetkiklerde kitlenin hastanın sağ böbreğinin etrafından idrar yollarına kadar uzandığını tespit ettiklerini aktardı.

Hastanın tek böbrekli olması nedeniyle riskli bir ameliyat gerçekleştirdiklerini dile getiren Çakır, şunları söyledi:

"Böbrekte 12 kilogram 70-80 çapında bütün iç organlarının yerini değiştiren, anatomisini bozan ve böbreğin çalışmasını zorlaştıran bir kitle mevcuttu. Üroloji kliniği ile yaptığımız operasyonda böbreğin etrafındaki tümöral dokuların hepsini temizleyerek, karın içerisinde hiç tümör bırakmadık ve böbreği kurtararak. Hastanın diyaliz ihtimalini ortadan kaldıracak bir ameliyat yaptık. Hastamız baba olarak kızına bir böbreğini bağışlamıştı. Böyle ulvi bir görevi yerine getiren babanın tek böbreğin kurtarmak için üzerine titreyerek başarılı bir operasyon yaptık."

"Kitlenin oluşmasının organ bağışı ile ilgisi yok. Her insanda benzer kitleler görülebilir. O nedenle rutin kontrolleri ihmal etmemek gerekiyor." diyen Çakır, kişilere herhangi bir rahatsızlık hissetmemeleri durumunda dahi detaylı sağlık kontrolünden geçmelerini önerdiklerini ifade etti.

Hasta, 12 kiloluk kitlenin şaşkınlığını yaşadı

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ahmet Atış da karnında büyüme olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Sürekli doktorlara gittiğini ama bir teşhis konulamadığını belirten Atış, "Hiçbir şeyin farkında değildim sadece karnım şişiyordu. Çekilen filmde bir kitle fark edildi ve acil olarak ameliyat aldılar. Ameliyatla 12 kiloluk kitle çıkarıldı ve kitleyi görünce ben de çok şaşırdım. Allah razı olsun, tek böbreğim vardı onu kurtardılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam