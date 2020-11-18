Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor?

Online dizi ve film izleme platformu Netfilx'te yayınlanan "Bir Başkadır" dizisi, daha ilk bölümüyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki başrollerinde Öykü Karayel ve Fatih Artman gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi neden bu kadar başarılı oldu? Dizideki görsel mesajlar ne anlama geliyor? Youtube kanalı Tekmoloji'de bu sorunun cevabı arandı.

Son günlerde Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır dizisi. Sosyal medyada gündem olan Bir Başkadır, çoğu kişiye göre Türkiye'de yapılmış en iyi dizi. Bir Başkadır dizisinin konusu: hayatları, hayalleri, ekonomik durumları ve dünyaya bakış açıları birbirinden çok farklı bir grup insanın yollarının kesişmesini anlatıyor. Türkiye'nin mozaik yapısının çok incelikli anlatıldığı dizinin seveni kadar sevmeyeni, abartılı bulanı da var.

Peki, başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi isimlerin paylaştığı bomba dizinin başarılı olmasının sırrı nedir? Bir Başkadır Dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor? Youtube kanalı Tekmoloji'de bu soruların cevabı arandı.

BAŞARININ SIRRI GÖRSEL ANLATIM

Tekmoloji kanalına konuk olan film eleştirmeni Şakir Yıldız, Bir Başkadır dizisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dizinin başarısının sırrını anlatan Yıldız, "Filmin yönetmen Berkun Oya'nın anladığı, başarılı bir şekilde uyguladığı ve maalesef Türkiye'de de çoğu insanın ısrarla anlamadığı çok temel bir gerçeği anlamış. Sinema görsel bir anlatıdır. Bu önemli bir nokta çünkü, biz diziyi hikayesinden dolayı ya da bizi anlattığı için başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ama bu diziyi başarılı ve özel kılan şey dizinin görsel anlatımıdır. Çünkü sinema edebiyat gibi yazılı değildir. Görselden kast ettiğim, bir hikaye var ve onu görsel formda anlatabilmesidir. Buradaki görsellikten kasıt sadece kameraya çekilen görüntüler değil. Bunun içerisinde, çekim ölçekleri, kamera hareketleri, renkler ve ses var" ifadelerini kullandı.

Şakir Yıldız, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela Hayrunnisa karakterinin anne ve babası evden ayrıldıktan sonra perdeyi kapatıp kulaklıkla dans etmeye başlıyor. Bu çok sinematik ve görsel bir anlatım. Neden? Biz bunu 'Aslında muhafazakar bir aileden, imamın kızı bir karakter böyle yapıyor' diye anlatabiliriz. Bu şekilde anlatsaydık ortalama bir Türk dizisine dönüşecekti. Ama onun yerine bize gösteriyor. Sinemanın en temel kuralı olan 'Anlatma göster' sanatını bize gösteriyor. Bütün dizide bunu iyi bir şekilde yapmışlar.

"AFİŞTEKİ FARKLI DESENLER DİZİDEKİ KARAKTERLERİN KİMLİĞİNİ ANLATIYOR"

Örneğin afişe bakalım. Bu afişte görsel anlatım mesajı verilmiş. Harflerin her birinin içinde farklı farklı desenler. Bu farklı desenler dizideki her bir karakterin kimliğini anlatıyor. Leopar desen var. Daha orta ve alt sınıf insanların elinde bulunan boncuklu desenler var.

Filmin ilk giriş sahnesinde, bir Türk film estetiği var. Kamera karakteri tepeden takip ediyor. Kemal Sunal filmlerinde de var bu. Birçok Türk sineması filminde var.

Ancak iç mekan çekimlerine geçildiği zaman daha modern bir üslup benimseniyor. Daha sabit bir kamera, düzgün kadrajlar ve statik kamera. Görsel anlatımdan kastım bunlar"