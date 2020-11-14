Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı

Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır 12 Kasım'da izleyicisiyle buluştu. Dizinin başrol oyuncularından Öykü Karayel, başarılı oyunculuk performansıyla takdir topladı. Diziyi izleyen Zerrin Tekindor da Karayel'in performansına "Delirdin mi nasıl oynamaktır" yorumunu yaptı.

Berkun Oya'nın yaratıcısı olduğu dizide Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Tülin Özen'le birlikte başrol oynayan Öykü Karayel, oyunculuğuyla izleyenlerden tam not aldı.

"HAYRAN KALDIM"

Kuzey Güney dizisinde Öykü Karayel'in canlandırdığı Cemre karakterinin annesini oynayan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da eski rol arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullandı. Öykü Karayel'in Instagram hesabından paylaştığı dizi fotoğrafına yorum yapan Tekindor, "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle? Canım benim hayran kaldım heyecanla devamını bekliyorum. Enfes dizi" yorumunu yaptı.

PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Şebnem Bozoklu ise paylaşıma "Öykü o kadar harikasın ki o kadar ve hatta çok daha fazlası. Muazzamlıktır bu" dedi. Bir Başkadır dizisinin Netflix'te yayınlanmasının ardından sosyal medyada Öykü Karayel'in oyunculuğuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Twitter'da kısa sürede gündem olan Bir Başkadır oyuncuları için şu yorumlar yapıldı: