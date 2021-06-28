Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi
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Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi

Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden ikisi kardeş 3 kişi defnedildi. İki kızını birden aynı gün toprağa veren baba ayakta durmakta güçlük çekti.

Yeniceköy Mahallesi'nden dinlenme tesisi çalışanlarını taşıyan İlker M. idaresindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarparak parçalara ayrıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20), Gülmira Tipi (17) ve Emine Tipi (18) hayatını kaybetti. Sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi (39) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Mutlu'nun bir gün önce aşırı hız sebebiyle trafik cezası yediği öğrenilirken, ilk ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen sürücü Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Anvarbek Tairov dün Yeniceköy mezarlığına defnedilirken, Emine Tipi (18) ve kardeşi Gülmira Tipi (17), bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı kabristana defnedildi. Cenazeye katılan kızların babası İsrafil Tipi'nin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Ölen 2 kardeşin, hastanede tedavisi süren Feride Tipi'nin kızları oldukları öğrenildi. Feride Tipi'nin kaza günü son kez iş yerine çalışmaya gittiği, kızları Gülmira ve Emine'nin de annelerine yardım etmeye gittikleri öğrenildi. Bu arada, tedavisi süren anne Feride Tipi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - BURSA

Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü; 2 kızını aynı anda toprağa verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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