Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
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BBC

Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi

Hollanda hükümeti, corona virüsü salgını nedeniyle uygulamaya konan seyahat yasaklarını 15 Haziran'dan itibaren yumuşatma kararı aldığını duyurdu. Seyahat kısıtlaması gevşetilen ülkeler arasında ise Türkiye yer almadı.

02.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:07

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda televizyonu NOS'un bildirdiğine göre, hükümet sadece Schengen bölgesindeki ülkelerin bir kısmını turuncu koddan sarı koda indirmeyi kararlaştırdı.

Türkiye, turuncu kodlu ülkeler arasında kalmaya devam edecek. Turuncu kod "sadece gerekli hallerde gidilmesi gereken ülkeleri" belirtirken sarı kod, "dikkat, güvenlik riski var" anlamına geliyor.

AB ÜLKELERİ İÇİN SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI

Söz konusu bu karar, Hollanda vatandaşlarının, sağlık ve güvenlik konusundaki sorumlulukları kendilerine ait olmak koşuluyla, Schengen Anlaşması'na dahil Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turistik amaçlı gezi ya da aile ziyareti için yeniden seyahat edebilmeleri anlamına geliyor.

Danimarka gibi, şimdilik Hollandalı turist kabul etmeyen ya da İngiltere gibi, Hollanda vatandaşlarına karantina zorunluluğu getiren ülkelere de bir süre daha zorunlu haller dışında seyahate izin verilmeyecek. Bu ülkeler, turuncu listede kalacak.

TÜRKİYE İÇİN YÜRÜRLÜKTE OLAN UYARI DEVAM EDECEK

Hollanda hükümeti, Fas kökenliler ve Türkler için de şimdilik kuralları yumuşatmayacak. Turuncu listedeki Türkiye ve Fas için yürürlükte olan, "zorunlu olmadıkça gitmeyin" uyarısı devam edecek.

Hükümet, seyahat yasakları konusunda yarın daha kapsamlı bir açıklama yapacak. Yarınki bakanlar kurulu toplantısında, yeni dönemde Hollanda'ya gelecek turistler konusundaki politikalar da netleştirilecek.

Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
BBC

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