"Bir Adam Yaratmak" oyunu AKM'de sahnelendi

DİYARBAKIR (AA) - Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Adam Yaratmak" adlı oyunu sahnelendi.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı, Osman Nuri Ercan'ın rejisörlüğünü üstlendiği 2 perdelik oyun 1 saat 40 dakika sürdü.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Devlet Tiyatroları (İDT) Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Akm'de çok büyük bir heyecan ve keyifle sezonu açtıklarını, "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun ardından Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği "Bir Adam Yaratmak" ile devam ettiklerini söyledi.

Karslıoğlu, bundan sonra da "Bizim Yunus", "Cimri", "Profesyonel", "Hırçın Kız" ve "Anna Karenina" oyunlarının AKM'nin tiyatro salonunda izleyiciyle buluşacağı bilgisini vererek, "Seyirciler de çok mutlular, onlar da bizim kadar heyecanlılar. Çok büyük bir ilgi var." dedi.

"AKM'de oyun izlemek büyük bir heyecan"

Şubat sonuna kadar program yaptıklarını ve her hafta bir oyunu 3-4 gün sergilemeyi planladıklarını aktaran Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 11 sahnemiz var aslında. Ama AKM bizim için çok önemli bir yer. Kapalı kaldığı süre içerisinde burayı çok özlemişiz. O yüzden burada oyun oynamak, burada sahneye çıkmak, oyun izlemek, opera izlemek, diğer aktiviteleri görmek büyük bir mutluluk, büyük bir heyecan. O yüzden çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Sadece tiyatro anlamında düşünmemek lazım. Burası Türkiye'nin en büyük sanat komplekslerinden biri."

Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinin önemine dikkati çeken Karslıoğlu, aralık ayından itibaren çok amaçlı salondaki etkinliklere, çocuk oyunları ve okuma tiyatrosuna da başlamak istediklerini sözlerine ekledi.

"Seyirci tarafından çok ilgi görüyor"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar ise "Çok heyecanlıyız. Burası Türkiye'nin olduğu kadar, dünyanın da sayılı sahnelerinden, güzel yerlerinden biri." ifadesini kullandı.

Çınar, "Biz Anadolu'da çalıştığımız için orada mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Böyle yerlerde oynarken bize heyecan ve mutluluk aşılanıyor. Mesleğimizin güzel yanlarından biri de bu. Böyle metropollerde seyircilerimizle buluşmak bizi çok heyecanlandırıyor ve çok olumlu yönde etkileniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AKM'nin çok etkileyici bir yer olduğuna dikkati çeken Çınar, emeği geçenlere teşekkür etti. "Bir Adam Yaratmak". oyununun sezon başında provalarına, ekimde ise sahnelemeye başladıklarını belirten Çınar, "Böyle edebi eserlerle seyircimizi buluşturmak istiyoruz. Seyirci tarafından çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyunu 3 haftadır kapalı gişe oynadıklarını, çok yoğun bir talep olduğunu belirten Çınar, oyunun sahnelenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Beğeniyle izlenen "Bir Adam Yaratmak" oyunu, bir sanatçının varlığın ve yok olmanın gerçekliğinin bilincinde olmasına rağmen, yok olmayı kabullenemeyip "yaşam", "ölüm" ve "kader" bağlamında, insan hayatının derinlemesine irdelemesini konu alıyor.

Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Aylin Dinler, ışık tasarımını Hakan Özdemir, müziklerini ise Murat Gedikli'nin yaptığı oyunda Erkan Aytemur, Dicle Çiçek, Eylül Aldanmaz, Semih Algül, Hakan Latifoğlu, S.Nusret Baltacı, Selver Kılıç, Mustafa Dileklen, Hasan Ergün, Mustafa Murat Latifoğlu ve Seda Özdemir rol alıyor.