Biotin Nedir ve Ne İşe Yarar? Biotin Faydaları Nelerdir

Embriyonik büyüme sırasında yaşamsal olarak oldukça önemli bir vitamin olmasından ötürü hamilelik esnasında alınması gereken en mühim vitamin desteklerinden birisidir.

Embriyonik büyüme sırasında yaşamsal olarak oldukça önemli bir vitamin olmasından ötürü hamilelik esnasında alınması gereken en mühim vitamin desteklerinden birisidir. Yetersiz beslenme, sigara kullanımı, şeker hastalığı gibi durumlar vücuttaki biotin seviyesinin düşmesine neden olur. Biotin eksikliği durumunda; tırnak kırılması, saç kaybı, ciltte döküntüler, yüksek kolesterol ve kalp sağlığı problemleri ortaya çıkabilir.

Biotin eksikliği ile; yorgunluk, depresyon, kollarda ve bacaklarda uyuşma, halüsinasyon gibi bulgular gözlemlenebilir. Karaciğer, yumurta sarısı ve balık zengin içerikli biotin kaynaklarıdır. Pek çok insan; sağlıklı bir şekilde beslenip gereksinim duydukları biotin bileşenini besinlerden alabilir. Fakat bazı vaziyetlerde takviyelerin alınması da gerekmektedir. Biotin takviyeleri; egzama, akne tedavisi için etkilidir. Biotin; saç kaybını önler. Şeker hastalığı ve seboreik dermatit tedavisi için de yardımcıdır.

Biotin Nedir?

Biotin; bir vitamin çeşididir. Su içerisinde çözünen bir forma olan bu vitamin; B grubu vitaminleri içerisinde yer almaktadır. Farklı olan ülkelerde biotin B7 veya H vitamini şeklinde isimlendirilmektedir. Vücuda faydalı etkileriyle bilinen bu vitamin türü; saç sağlığı ve cilt güzelliğindeki yararlarıyla beraber dikkat çekmektedir. Birçok cilt bakım ve şampuan ürünleri içinde biotin içeriğine sık sık rastlamak mümkündür.

Biotin Ne İşe Yarar?

Biotin; vücutta pek çok metabolik faaliyet adına gereksinim duyulan bir vitamin türüdür. Karbonhidrat, yağ, amino asit metabolizmasında görev almaktadır. Yağ asitlerinin ve yağ üretiminin yapılması adına gereklidir. Pek çok enzimin yapısına girmektedir. Bunlar ise; besinlerin vücut için faydalı hale gelmesine yardımcı olur. Biotin; makrobesin öğelerinin metabolizmasına, normal enerji oluşumu için, saçın ve cildin korunmasına, mukozanın korunmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra biotin; cildin normal fonksiyonlarına katkıda bulunan besinlerin içerisindedir.

Biotin Faydaları Nelerdir?

Biotin; insan vücudu açısından oldukça faydalı bir bileşendir. Biotinin faydaları ise aşağıdaki gibi belirtilebilir;

Saçlardaki kırıkların onarılmasına yardımcı olan bu vitamin; saç egzaması şeklinde bilinen seboreik dermatit rahatsızlığının önüne geçmektedir.

Saçta önemli yararları bulunan biotin bileşeni; saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olarak saçların dökülmesini azaltmaktadır. Bununla beraber saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olmaktadır.

Biotin; kaş ve kirpiklerin beslenmesine de yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra kaşların ve kirpiklerin sağlıklı bir şekilde uzamasına da destek olmaktadır.

Biotin; saçların ısıl işlemlere karşı dayanıklı olmasını sağlayarak, saçların beyazlamasını da geciktirmektedir.

Biotin; gebelik sürecinde embriyonik büyüme konusunda hayati öneme sahiptir.

Kan şekerini ve kötü kolesterolü önler.

Tırnakları güçlendirip, kırılmaların önüne geçmektedir.

Biotin, kemiklere kalsiyum desteği sağlar. Bunun sayesinde sağlıklı kemik yapısı da korunur.

Biotin; metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede gıdaların emilimine ve kilo verilmesine destek olmaktadır.

Biotin; hekim kontrolünde belli miktarda vücuda alındığı zaman MS hastalarının yaşamış olduğu kısmi felci azaltmaktadır.

Kalp sağlığını koruyan biotin, bu sayede kalp krizi ve inme gibi hastalıkların gerçekleşme oranını azaltmaktadır.

Biotin; bunama ve alzheimer gibi yaşa bağlı olan beyinsel rahatsızlıklara karşı savunma etkisini göstermektedir.

Biotin; kas dokularının onarılması için önemli bir etkiye sahiptir. Büyümeye ve gelişime önemli oranda katkı sağlamaktadır.

Biotin bileşenin, insan sağlığı açısından faydaları bu şekilde sıralanabilir.

Kaynak: Hürriyet