Biontech kalp kası iltihabı mı yapıyor? Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir? Eriksen Biontech mi oldu?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklama sonrası Biontech kalp kası iltihabı mı yapıyor? Koronavirüs aşısı kalp iltihaplanması mı yapar? Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir? gibi soruların yanıtları araştırıldı. Basında yer alan haberlerin ardından geçtiğimiz haftalarda maçta rahatsızlanan Christian Eriksen hakkında Eriksen Biontech mi oldu? sorusunun yanıtı araştırıldı.

Biontech kalp kası iltihabı mı yapıyor? Koronavirüs aşısı kalp iltihaplanması mı yapar? Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir? sorularının yanıtları gündemde araştırılan konular arasında. Koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar, farklı aşıları araştırarak birine karar vermek istiyor. Bu nedenle hangi aşının daha etkili olduğunu öğrenmek istiyor. Basında yer alan haberler arasında Biontech aşısının kalp iltihaplanması yaptığı yer aldı. Bunun üzerine geçtiğimiz haftalarda maçta rahatsızlanan Eriksen de akıllara geldi. Peki, Eriksen Biontech mi oldu?

KALP KASI İLTİHABI NEDİR?

Miyokardit, kalp kasında meydana gelen iltihaba verilen isimdir. Miyokardit, tehlikeli olduğundan oldukça dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Tehlike sebebi ilerleyen veya ağırlaşan vakalarda kalp krizi ve inmenin görülmesidir.

KALP KASI İLTİHABI (MİYOKARDİT) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyokardit hastalığının belirtileri;

Öncelikle yetişkinlerde;

-göğüs ağrısı

-baş ağrısı

-anormal kalp ritmi

-kalp yetmezliği

-ayaklarda şişme ve ödem gibi belirtilerdir.

Çocuklardaki belirtileri ise;

-ateş

-bayılma

-zor solunum

-ciltte mavimsi ya da grimsi renk değişikliğidir.

Miyokardit'in tehlikeli olmasındaki sebep hastalığın şiddeti arttırdığında kalp krizine ve buna bağlı olarak inmeye(felce) neden olabilmesidir.

BIONTECH KALP KASI İLTİHABI MI YAPIYOR?

ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı açıklandı. Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı ve ikinci dozdan sonra gögüs ağrısı olarak görüldüğü ifade edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.

VAKALAR AŞIYI TAKİBEN ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.

Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

ERIKSEN BIONTECH AŞISI MI OLDU?

Danimarka - Finlandiya maçının 43'üncü dakikasında bir anda yere yığılan ve kalbinin durması üzerine (kardiyak arrest) kalp masajıyla hayata döndürülen Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen (29),"Bana ne olduğunu bilmek istiyorum" demişti.

Christian Eriksen'in geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bazı iddialar ortaya atıldı. Eriksen'in öncesinde koronavirüse yakalandığı veya koronavirüs aşısı olduğuna dair farklı söylemler gündemde yer aldı. Danimarkalı futbolcunun Covid-19 geçirdiğine dair herhangi bir bilgi basında yer almazken aşı olmadığını da Inter Milan teknik direktörü Giuseppe Marotta, belirtti.